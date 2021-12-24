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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيد فوزي: الرئيس السيسي جبر بخاطر الصعيد وأهله

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أشاد الإعلامي مفيد فوزي، بما تشهده محافظات الصعيد، خاصة في عهد الرئيس، قائلا إن السيسي بمثابة مصلح اجتماعي وسياسي.

 

وأردف “مفيد فوزي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى الفضائية: "تطوير الصعيد كان مجرد كلام وأماني منذ سنوات، ولكن فجأة تشرق شمس الصعيد على يد الرئيس السيسي وفي عهده".


وأضاف: "الصعيد أصبح يشهد مشروعات تنموية على أرض واقع وليست مجرد تمثيليات"، متابعا: اليوم نعيش في عصر القائد المخلص.

 

واستطرد: الرئيس السيسي لديه خيال يحاول مع الوقت جعله واقع وأمر حقيقي، متابعا:" خيال يتحول إلى حلم وينفذ على الواقع تلك هي معادلة السيسي الناجحة".

 

وأكمل: الرئيس السيسي جبر بخاطر الصعيد وأهله، مشيدا بما يتم في الصعيد من تطوير، معقبا:" أنا مذهول من اللي بيحصل فيه".

 

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية بمثابة رمز حقيقي للمصريين، لكونها مدينة ذكية عالمية، مؤكدا أن الصعيد جدد دمه وناسه وأعلامه في عهد الرئيس.

مفيد فوزي محافظات الصعيد السيسي الصعيد اخبار التوك شو

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