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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. علاجات منزلية للتخلص من الصداع وكيفية استخدام جل الصبار للبشرة

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

بـ 3 وصفات مختلفة.. كيفية استخدام جل الصبار للبشرة

يعد جل الصبار، من أشهر المواد الطبيعية المستخدمة في علاج الكثير من مشاكل البشرة إذ أنه معروف بفاعليته في إزالة الحبوب وآثارها من الوجه كما يقضي على علامات التجعيد المبكرة ويساعد على تفتيحها.

نعرض لكم كيفية استخدام جل الصبار للبشرة وذلك وفقا لما جاء في موقع “ ndtv”.

 

دراسة: لقاح أسترازينيكا يُعزز مستويات الأجسام المضادة لمتحور أوميكرون

وفقاً لدراسة أجرتها جامعة "أكسفور" وتدعم التوصيات بتلقي جرعة ثالثة من لقاح أسترازينيكا ضد  متحور "أوميكرون"، جاءت مستويات تحييد متحور "أوميكرون" بعد جرعة ثالثة من اللقاح قريبة للغاية من مستويات الجرعة الثانية بعد شهر واحد ضد متحور "دلتا".

وأظهر لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 (ChAdOx1-S "معاد التركيب") قدرة على تعزيز مستويات الأجسام المضادة ضد متحور "أوميكرون" من فيروس "سارس-كوف-2" (B.1.1.529) عند تلقي جرعة ثالثة داعمة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن دراسة مخبرية جديدة أجرتها جامعة أكسفورد. 

 

بدون أدوية.. علاجات منزلية للتخلص من الصداع

الصداع حالة شائعة يتعامل معها كثير من الأشخاص بشكل يومي، توجد عدة أنواع من الصداع  وأكثرها شيوعًا هو صداع التوتر، كما أن الصداع العنقودي مؤلم ويحدث في مجموعات أو "عناقيد"، بينما الصداع النصفي هو نوع متوسط ​​إلى شديد من الصداع.

على الرغم من أن العديد من الأدوية تستهدف تخفيف أعراض الصداع، إلا أنه يوجد أيضًا عدد من العلاجات الطبيعية والفعالة.. فيما يلي نرصد أبرز العلاجات المنزلية للتخلص بشكل طبيعي من الصداع.

 

هيئة الدواء تحذر من الإفراط في تناول مسكنات الصداع.. تعرف على السبب

حذرت هيئة الدواء المصرية، من الإفراط في تناول المسكنات عند الإصابة بـ الصداع نظراً لكونها من الممكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية، وأوضحت ان  في حالات الصداع التي يمكن علاجها بالمسكنات البسيطة التي تصرف بدون وصفة طبية، يجب استشارة الصيدلي عن أفضل مسكن مناسب لحالتك الصحية.

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