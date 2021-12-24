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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة بيراميدز لمباراة إنبي في الدوري

بيراميدز
بيراميدز

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة إنبي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي إنبي في الثالثة عصر السبت على استاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي في الدوري:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: ناصر منسي - محمود وادي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد ١٦ نقطة من ٦ مباريات خاضها حتى الآن، حقق الفوز في ٥ لقاءات منها وتعادل في مباراة واحدة.

بيراميدز انبي الدوري الممتاز

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