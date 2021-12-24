شاهد.. عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يعقد قرانه على فتاة مغربية

عرضت قناة “ العربية” فيديو يحتوي على لقطات من حفل زفاف لاعب نادي برشلونة عبدالله ديمبيلي .



وأفاد الفيديو ، أن لاعب برشلونة الإسباني عثمان ديمبيلي قام بعقد قرانه على فتاة مغربية ، أمس الخميس.

وذكر الفيديو، أن رواد موقع التواصل الاجتماعي تداولوا على "تويتر" صورا وفيديوهات لحفل الزواج، الذي ظهر فيه ديمبيلي وزوجته بالزي المغربي، كما قاما بأداء "زفة" على الطريقة المغربية.

واستغل ديمبيلي الإجازة التى حصل عليها لاعبو البارسا، لقضاء أعياد الميلاد (الكريسماس)، ليتزوج بحضور عائلته وعائلة الفتاة وبعض أصدقائه، في حفل خاص صغير.



