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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق حملة إلكترونية للترويج عالميا للمقصد السياحي المصري لموسم شتاء 2022

جانب من الحملة الإلكترونية
جانب من الحملة الإلكترونية للسياحة

تحت عنوان Sunny Christmas  (الكريسماس المشرق)، أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة إلكترونية علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم شتاء 2022 في مصر وعدد من الدول وهى بريطانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن إطلاق هذه الحملة يأتي بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق بالإضافة إلي أنه تم توجيه هذه الحملة أيضا لتنشيط السياحة الداخلية وتشجيع المصريين على قضاء عطلات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيدة بالمدن السياحية المصرية.

وأشار إلى أنه من خلال فيلم قصير ومحتوى دعائي مصور تلقي هذه الحملة الضوء علي المقومات السياحية والأثرية والطبيعية التي يتمتع بها المقصد السياحي من شمس مشرقة وجو دافئ ومناظر خلابة وحضارة مصرية عريقة وبنية سياحية قوية وأنماط وأنشطة سياحية متنوعة، بالإضافة إلى أجواء الاحتفالات والألفة والبهجة التي يتسم بها الشعب المصري، ما يأتي في إطار ملامح الإستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري بهويته الشابة النابضة بالحياة، وكوجهة سياحية جاذبة يرغب الزائر في البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام.

وأضاف أن هذه الحملة تروج أيضا للمنتج السياحي المتكامل الذي تتبناه مصر لدمج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية.

ومن جانبها، أشارت الأستاذة لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج إلى أنه تم إطلاق هذه الحملة علي المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الأكثر انتشاراً في هذه الدول وهي" facebook, youtube, instagram, snapchat, tiktok, vk “ وذلك حرصا من الوزارة على استخدام الوسائل الترويجية الحديثة للترويج السياحي في ظل الاتجاه المتزايد نحو استخدام شبكة الإنترنت وزيادة عدد مستخدميها بالعالم للوصول إلى عدد أكبر من الفئات من مختلف دول العالم،  بالإضافة إلى القدرة على قياس درجة فعالية وجدوى هذه الحملات من خلال أرقام ودرجات التفاعل علي منصات التواصل الاجتماعي والذي يعتبر جزءاً مهماً جدا في تطبيق مرونة ومنهجية التخطيط لتلك الحملات.

وأشارت الأستاذة سوزان مصطفي مدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الحملة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال المحتوي (صور- فيديوهات- محتوي مكتوب ) هو جزء أساسي من المزيج التسويقي للوزارة وتعد صفحات التواصل الاجتماعي جزء أساسي لمشاركة المحتوي وإلهام المسافرين لاكتشاف مصر.
 

وزارة السياحة والآثار Sunny Christmas مصر حملة إلكترونية أعياد الميلاد المجيدة راس السنة الميلادية

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