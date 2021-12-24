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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات السبت

اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلقا قبل مواجهة طلائع الجيش فى الدوري المصري

فريق سموحة - مباريات
فريق سموحة - مباريات السبت


يختتم الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تدريباته على ملاعب النادى بسموحة تحت قيادة مديره الفنى أحمد سامى استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى المباراة المؤجلة من الخامسة فى بطولة الدورى العام والتى ستقام غداً السبت على ستاد الأسكندرية. 


وحرص الجهاز الفني سموحة على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال المباراة الماضية بالدوري ضد الإسماعيلى، والتي انتهت بفوز "الموج الأرزق"بهدفين مقابل هدف ، خاصة الخط الدفاعى والذى يعانى من غياب الإنسجام بين عناصره فى ظل الغيابات العديدة للاعبين لأسباب مختلفة، ويسعى سامى إلى إيجاد حل سريع لغياب الإنسجام بين الخط الهجومى لسموحة قبل مباراة الجيش غداً.  


وسيعلن المدير الفنى عقب انتهاء التدريب المسائى قائمة اللاعبين الذين سيشاركون فى المباراة مع محاضرة فنية بالفيديو لشرح طريقة لعب المنافس، والخطة التى سيتم تطبيقها خلال المباراة، وحذر سامى لاعبوه من انتفاضة الجيش خاصة فى ظل النتائج السلبية التى يحققها الفريق منذ بداية الموسم ورغبة الجهاز الفنى للطلائع فى الخروج من دوامة النتائج السلبية بأى ثمن.


وطالب سامى لاعبى سموحة بضرورة تنفيذ تعليمات الجهاز الفني داخل الملعب وإيجاد تقارب بين الخطوط الثلاثة داخل الملعب وضرورة الاحتفاظ بالكرة أطول وقت ممكن، وكذلك مطالبة لاعبي الخط الأمامي بالتواجد في المناطق الخالية لخلق فرص لزملائهم في الوصول إلى مرمى الفريق المنافس خلال المباراة.


ويحتل سموحة المركز السادس في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 9 نقاط، حصدها الموج الأرزق  من التعادل مع الإتحاد السكندرى والمصرى وإنبى ،ثم الفوز على فريق إيسترن كومباني في الجولة الثالثة بثلاثة اهداف نظيفة والفوز على الإسماعيلى بهدفين وخسر مباراة واحدة امام الأهلى وسجل لاعبوه 11 هدفاً خلال المباريات الست الماضية فى الدورى.


وكشفت مصادر مقربة من أحمد سامى انه تلقى العديد من العروض التدريبية خلال الساعات الماضية من بعض اندية الدورى، ولكنه لم يحسم موقفه حتى الآن فى ظل ارتباطه مع لاعبى سموحة.

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