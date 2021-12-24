مصرح من وزارة الصحة ويعالج مشاكل البشرة.. تعرف على مزايا كريم بينكي

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم بينكي يعالج جميع مشاكل البشرة، نتيجة احتوائه على فيتامين سي ومستخلص التوت البري والشاي الأخضر وزبدة الشيا والكاكاو.

وأضافت دينا أبو السعود خلال حوارها ببرنامج “حياتك صحتك” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن كريم بينكي يعالج ويزيل الهالات السوداء، مشيرة إلى ان كريم بينكي مصرح من وزارة الصحة المصرية.



ولفتت إلى أنه يحتوي على مواد مقشرة، تعمل على إزالة التصبغات والخلايا الميتة.





وفي سياف آخر: أضافت أنه يحتوي على أحماض أمينية، موضحا أنه يساعد على الترطيب بفضل زبدة الشيا والكاكاو، إضافة إلى أنه موحد للون البشرة.

وتابعت الدكتورة دينا أبو السعود أن صابونة "بينكي" عبارة عن 5 أنواع، وكل نوع يختص ببشرة معينة، ولها خصائصها المختلفة.

