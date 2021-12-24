عبر تويتر.. ميدو يهنئ متابعيه بالكريسماس

هنأ أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، متابعيه بعيد الميلاد المجيد، ونشر تغريدة عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتب ميدو “ Merry Christmas to everyone ”.

ويذكر أن تمنى أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، إرسال رابطة الأندية خطابات للمنتخبات التي تضم لاعبين من الدوري المصري بالسماح باللاعبين بالانضمام الى معسكرات منتخب بلادهم يوم ٢ يناير.

وكتب ميدو عبر “تويتر“: ”أتمنى من رابطة الاندية ارسال خطابات للمنتخبات التي تضم لاعبين من #الدوري_المصري بالسماح باللاعبين بالانضمام الى معسكرات منتخب بلادهم يوم ٢ يناير وبذلك سنستطيع أن نلعب اسبوع اضافي قبل كأس الأمم الأفريقية ”.