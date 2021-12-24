برلمانية تطالب الحكومة بالكشف عن خطورة أبراج المحمول على السكان

قالت النائبة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن بناء أبراج المحمول في المناطق السكنية أزمة مستمرة منذ سنوات، حيث هناك العديد من الشكاوى والتساؤلات من سكان المناطق الموجود بها الأبراج من تأثير هذه الأبراج وخطورتها على صحتهم.

وأضافت النائبة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه لم يتم حسم هذا الجدل حتى الآن من قبل الحكومة فلم يتم إثبات الضرر الصحي لهذه الأبراج من عدمه على الرغم من شكاوى المواطنين وتساؤلاتهم المستمرة والتي تحتاج إلى إجابة واضحة من قبل الحكومة.

وفي هذا السياق، طالبت عضو صحة النواب، هيئة البحث العلمي ووزارة التعليم العالي بضرورة إيضاح تأثير أبراج المحمول على صحة المواطنين، والعمل على نقلها من الأماكن المأهولة بالسكان حال ثبوت خطورتها على الصحة العامة.

يذكر أن النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلنت خطة عمل اللجنة الأسبوع المقبل، موضحة أن الجلسة العامة لمجلس النواب، ستشهد مناقشة سياسة الحكومة للحد من الآثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة للمواطنين.