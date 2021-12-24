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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

علماء يابانيون يطورون شاشة تذوق للأطعمة.. ما علاقتها برواد الفضاء؟ فيديو وصور

علماء يابانيون يطورن
علماء يابانيون يطورن شاشة تذوق للأطعمة

يرغب الكثيريون لو يتذوقون الطعام الذي يتم إعداده في برامج الطهي الشهيرة مع يقينهم أن هذا أمراً مستحياً لكن في اليابان كل شيء يصبح ممكناً حيث اخترع أستاذ جامعي ياباني نموذجًا أوليًا لشاشة تلفزيون قابلة لـ «التذوق» بحيث يمكنها تقليد نكهات الطعام، وهي خطوة أخرى نحو إنشاء تجربة مشاهدة التلفاز بأبعاد متعددة الحواس.

 

وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية قال الأستاذ بجامعة ميجي، هومي مياشيتا، إنه يمكن لهذا النوع من التكنولوجيا أن يعزز طريقة تواصل الناس وتفاعلهم مع العالم الخارجي خاصة وسط انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19). 

 

ويعمل ياشيتا مع فريق يتكون من حوالي 30 طالبًا، أنتجوا مجموعة متنوعة من الأجهزة المتعلقة بالنكهات، بما في ذلك الشوكة التي تجعل مذاق الطعام غنياً أكثر.

وأوضح الأستاذ بجامعة ميجي أنه بنى النموذج الأولي TTTV بنفسه خلال العام الماضي، وأن النسخة التجارية ستكلف حوالي 100 ألف ين (875 دولارًا).

 وأضاف هومي مياشيتا أن الاستعمالات المحتملة لجهاز «تذوق التلفاز» لا حصر لها، وقد تشمل التعلم عن بعد للسقاة والطهاة وتذوق الألعاب والاختبارات، كما يمكن استخدامها في تطوير ألعاب الآركيد، الموجهة نحو لعق النكهات وتخمين الطعام، وكذلك تساعد رواد الفضاء في الرحلات الطويلة من أجل الحصول على مزيج نكهة أوسع مما قد يكون ممكنًا على أرض الواقع. 

وأجرى مياشيتا أيضًا محادثات مع الشركات حول استخدام تقنية الرش الخاصة به لتطبيقات مثل جهاز يمكنه تقليد طعم البيتزا أو الشوكولاتة على شريحة من الخبز المحمص.

من جانبها، عرضت الطالبة بجامعة ميجي، يوكي هو، 22 عامًا، جهاز TTTV للصحفيين، قائلة على الشاشة إنها تريد تذوق الشوكولاتة الحلوة.

 

وبعد عدة محاولات، قامت نفاثات النكهة برش عينة على ورقة بلاستيكية، منوهةً بعد تذوقها: «إنها تشبه شوكولاتة الحليب إلى حد ما، وحلو مثل صلصة الشوكولاتة». 
 

ويسمى الجهاز الجديد "تذوق التلفاز" (Taste the TV: TTTV)، ويستخدم سطحاً دائريًا مكونًا من 10 علب بها نكهة يتم رشها معًا لتكوين مذاق طعام معين. ثم يتم لف عينة النكهة على فيلم صحي فوق شاشة تلفزيون مسطحة ليقوم المشاهد بتجربتها.

جدير بالذكر أنه في عام 2015م  ابتكرت شركة ماليزية طريقة لتمكين أصحاب الهواتف الذكية من تذوق الأطعمة التي تظهر على شاشاتهم، وفق ما ذكرت صحيفة «تيليجراف البريطانية». 

وقالت شركة ماكيسس الماليزية إن تذوق الأطعمة أصبح ممكناً بفضل تقنية جديدة تستفيد من معالج الهاتف، إذ بمجرد وضع المستخدم لسانه على الشاشة سيتذوق الطعام على الفور.

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