تشريعية النواب تناقش تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.. الإثنين المقبل

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري و(60) نائباً ( بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

مشروع قانون تنظيم الخبرة

تضمن المشروع تعديل المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 195، لتتضمن النص على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوى في مباشرة المأمورية بحد اقصى ستة أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى بدلا من النص القائم الذى لا يضع فترة زمنية ملزمة لكى يبدأ الخبير في نظر الدعوى.

وأصبح النص كالآتي: إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوى في مباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى.