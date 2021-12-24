أخبار التوك شو.. وزيرة الهجرة تكشف دلالة عقد اجتماعين لـ "الحكومة" بالعاصمة الإدارية.. و"تنمية الصعيد": نسعى لإقامة مجمعات صناعية وورش لتوفير فرص عمل

تناولت برامج التوك شو اليوم الجمهة، مجموعة من الموضوعات والقاضيا الهامة، ومن أبرزها :

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك بعض الأشخاص حصلوا على لقاحات كورونا أكثر من 7 و 9 جرعات من لقاح كورونا، مضيفا "الله أعلم هل هذا صحيح أم ضار".



وأشار إلى أن الفيروس ليس له علاقة بالصيف والشتاء، ولكن الإجراءات التى يقوم بها المواطنين هى التي تحمي أوتمساهم فى الحد من انتشار كورونا، ولكن الصيف وحراراة الجو تقضى على الفيروسات الموجودة على الأسطح، والتجمعات الكثيرة هى من تتسبب فى انتشار الفيروس.

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج ، إن رئيس الوزراء وجه أمس أن يتم البدء في الانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن عقد اجتماعين لمجلس الوزراء شهريا بالعاصمة الإدارية يعد رسالة قوية وتؤكد أننا في المراحل النهائية للانتقال بالعاصمة الإدارية.

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن من أحد التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال المشروعات التنموية بالصعيد، هو تحدي عدم توافر فرص عمل، وهجرة أبناء الصعيد لمحافظات الوجه البحري، وبلاد أخرى .

وأضاف شريف صالح ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "المبادرة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروعات التنموية التي يتم التخطيط لها تتناسب مع مقومات المحافظة نفسها، في سبيل توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس يعد يوما مشهودا وتاريخيا العاصمة الإدارية الجديدة التي أطلقتها الدولة المصرية أشبه بدولة مصغرة تُبنى في إطار إنطلاقة مصر نحو الجمهورية الجديدة والأمس يُعد يوما تاريخيا، يجب أن يُضم إلى التاريخ المصري العظيم.

قال الدكتور أحمد البرعي، رئيس الادارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة، إن هناك خريطة محددة للقوافل العلاجية للمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن القوافل الطبية ساهمت في رسم الخريطة المرضية، من خلال إجراء الكشف والفحوصات على الأمراض المزمنة.

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه من الممكن أن يتم القضاء على كورونا بنهاية العالم المقبل، موضحًا أن المتحور الذى سيأتى بعد أوميكرون سيكون أقل، وبعد ذلك سيتم القضاء على كورونا.



وأضاف أستاذ اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة ، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن أوميكرون، لن يكون المتحور الأخير لهذا الفيروس الغريب، وكشف أن الجميع سيعلم طبيعة أوميكرون، فى الشهر المقبل، وإذا جاءت النتيجة أنه أضعف من دلتا سيتم التأكد من أن هذا الفيروس أوشك القضاء عليه.

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن العاصمة الإدارية الجديدة التي أطلقتها الدولة المصرية أشبه بدولة مصغرة تُبنى في إطار إنطلاقة مصر نحو الجمهورية الجديدة والأمس يُعد يوما تاريخيا، يجب أن يُضم إلى التاريخ المصري العظيم.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.