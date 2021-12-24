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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.. جامعات إقليم الصعيد تشهد طفرة تنموية شاملة.. بتكلفة 8 مليارات جنيه.. التعليم العالي: تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية بالجامعات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

 

في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.. جامعات إقليم الصعيد تشهد طفرة تنموية شاملة
شهد التعليم العالي والبحث العلمي، العديد من الإنجازات خلال الفترة من 2014 وحتى 2021، جاء في مقدمتها الاهتمام بملف تطوير الجامعات في إقليم الصعيد، في ظل ما يحظى به الإقليم من اهتمام بالغ ومتابعة دورية من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يوجه دائمًا بالاهتمام بتنفيذ مشروعات قومية تحقق التنمية المستدامة في كافة ربوع الوطن.

 

نوابغ مصرية.. مسابقة ثقافية لطلاب جامعة طنطا بمهرجان إبداع 10
أعلن الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، فى بيان له اليوم عن إطلاق أكبر مسابقة ثقافية للطلاب علي مستوى كليات الجامعة للتصعيد لمهرجان إبداع 10، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة .

 

كلية البنات جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي لـ اللغة العربية بندوة "سؤالات المستقبل"
 عقد قسم اللغة العربية بكلية البنات جامعة عين شمس  ندوة بالتزامن  بالاحتفال باليوم العالمى للغة العربية ، تحت عنوان (اللغة العربية وسؤالات المستقبل).

 

بتكلفة 8 مليار جنيه.. التعليم العالي: تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية بالجامعات
استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، حول حصاد أداء منظومة التحول الرقمي، في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، خلال عام 2021.

 

ألقى الأغاني الوطنية.. عميد آداب عين شمس يشيد بأداء فريق كورال مركز الإبصار
أقام مركز الإبصار الإلكتروني وتكافؤ الفرص بكلية الآداب بجامعة عين شمس، حفلا غنائيا لطلاب المركز  وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د مصطفى مرتضى عميد الكلية، وإشراف ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، ا.د محمد جابر مدير المركز وحضور وتنسيق ا. ريهام عاصم أمينة المركز ، ا. عادل فكرى وعدد من موظفي المركز والطلاب ومرافقيهم .

 

للحديث عن تغير المناخ.. "علوم سياسية" القاهرة تستضيف وزيرة البيئة الأحد المقبل
تنظم جمعية “خريجين جامعة القاهرة” وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ندوة حول تغير المناخ وانعكاساته على مصر، وذلك يوم الأحد المقبل، الموافق 26 ديسمبر 2021م

 

جامعة طنطا تشارك في برنامج مكافحة الفساد بمعهد إعداد القادة بحلوان
يشارك وفد من جامعة طنطا في فعاليات "برنامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" والذي يقام بمعهد إعداد القادة بحلوان لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

 

‎الخشت يرأس اجتماع اللجنة التأسيسية لكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء ومقومات إنشائها ماديًا وبشريًا
ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع اللجنة التأسيسية لكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء والذي عقد بقاعة أحمد لطفي السيد، لبحث التصور الأكاديمي للدراسة بالكلية ومناقشة ما يتعلق بكافة مقومات إنشائها من إمكانيات مادية وبشرية والبرامج الأكاديمية المقترحة والتعاون الدولي بالكلية، لتكون المشروع الأكثر شمولية في مصر والعالم العربي في مجال علوم وأبحاث الفضاء والفلك وتطبيقاته.

 

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