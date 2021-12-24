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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تفاصيل العملية الجراحية لـ حورية فرغلي.. أبرز تصريحات كارول سماحة في برنامج معكم منى الشاذلي

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

يسرا من أمام الأهرامات: مصر وجمالها
 

نشرت الفنانة يسرا، صورة لها من أمام الأهرامات، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

تحدثت عن الزواج وكشفت سرا عنها.. أبرز تصريحات كارول سماحة في برنامج معكم منى الشاذلي
 

حلت الفنانة كارول سماحة، ضيفة على برنامج “معكم” المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، وتحدثت عن حياتها الشخصية وزواجها، كما قدمت بعض النصائح لـ السيدات بشأن الزواج، نستعرض أبرز تصريحاتها من خلال التقرير التالي:

 

علي غزلان ينشر صورة له مع زوجته ويعلق: كان حلم طفولتنا نروح ديزني لاند والنهاردة اتحقق
 

نشر اليوتيوبر علي غزلان صورة له مع زوجته  فرح شعبان وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

تحضر لمفاجأة خلال 2022.. الإعلامية شيماء السباعي في ضيافة صدي البلد
 

حلت الإعلامية شيماء السباعي ضيقة علي موقع صدي البلد في ندوة تم تكريمها فيها عن مشوارها الإعلامي، حيث كشفت العديد من التفاصيل حول مسيرتها .

 

وليد توفيق وعابد الفهد يحتفلان بعيد ميلاد جورج وسوف أثناء حفله في دبي.. شاهد
 

حرص كل من الفنان وليد توفيق وعابد الفهد، بالاحتفال بعيد ميلاد الفنان جورج وسوف، حيث قاموا بمفاجأته على المسرح وسط حضور الآلاف من معجبيه.

أخضع لعملية جراحية أخيرة.. أبرز تصريحات حورية فرغلي| فيديو
 

استضاف برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، الفنانتين حورية فرغلي، ولقاء سويدان، أبطال مسلسل "أيام".

 

وكشفت الفنانة حورية فرغلي عن تحضيراتها لـ شخصيتها في مسلسل "ساحرة الجنوب" قائله إنها شاهدت 22 فيلما من أجل الاستعداد للدور.

وبحلفلك لـ شيرين عبد الوهاب تريند رقم 1 على اليوتيوب
 

حققت أغنية “وبحلفلك” لـ شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا جداً حيث احتلت التريند رقم 1 بعد ساعات من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة بها على اليوتيوب.

 

دينا ضيفة برنامج "واحد من الناس" .. اليوم
 

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الجمعة على شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة دينا وتكشف أسرارا وكواليس خاصة عن حياتها وأحب الألقاب إلى قلبها، وأسباب الهجوم عليها ، ومن تكون أفضل راقصة  قامت بالتمثيل.

 

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