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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع الاستثمار المباشر الخارجي غير المالي للصين

الصين
الصين

أظهرت بيانات رسمية تراجع الاستثمار المباشر الخارجي غير المالي للصين (ODI) بلغ 640.38 مليار يوان في أول 11 شهرًا من العام ، بانخفاض 2.9 بالمائة على أساس سنوي.

 

ومن حيث القيمة بالدولار الأمريكي، ارتفع مؤشر الاستثمار المباشر لهذه الفترة بنسبة 4.3 في المائة عن العام الماضي إلى 99.13 مليار دولار، وفقًا لوزارة التجارة فى الصين.

 

وأظهرت البيانات أنه في الفترة من يناير إلى نوفمبر، زاد الاستثمار في البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق بنسبة 12.7 في المائة على أساس سنوي إلى 17.99 مليار دولار أمريكي.

 

واستمر نمو الاستثمار الخارجي في مجالات متعددة خلال هذه الفترة. وارتفع الاستثمار في قطاع التصنيع بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالعام السابق إلى 16.35 مليار دولار أمريكي ، بينما سجل الاستثمار في قطاع النقل وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات المعلومات زخمًا للنمو أيضًا.

 

وقالت الوزارة إنه في الفترة من يناير إلى نوفمبر، شهدت الصين 404 مشروعات أجنبية تم توقيعه حديثًا بقيمة تزيد عن مائة مليون دولار، بزيادة 23 عن نفس الفترة من العام الماضي.

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