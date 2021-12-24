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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بنجلاديش ومأساة القوارب.. مصرع 38 شخصا في حريق على متن عبارة.. فيديو

مصرع 38 شخصا في حريق
مصرع 38 شخصا في حريق على متن عبارة

أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يعرض مصرع 38 شخصا في حريق على متن عبارة في بنجلاديش.

 

وأوضحت أن ما لا يقل عن 38 شخصا لقوا حتفهم في بنغلاديش جراء حريق مميت شب في قارب بنهر سوجاندها.

 

وأشارت إلى أن مسؤولا كبيرا في خدمة الإطفاء في منطقة جالاكاتي بجنوب البلاد، قال إن الحادث وقع في الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، وتم انتشال 38 جثة حتى الآن.

 

وأضاف أن الحريق بدأ في غرفة المحرك بالقارب الذي كان متجها من العاصمة داكا إلى منطقة بارجونا عبر جالاكاتي التي تبعد عن العاصمة 250 كيلومترا إلى الجنوب.


وتابعت أن مسؤولا كبيرا في جالاكاتي قال إن عدد القتلى قد يرتفع إذ نُقل أكثر من 50 شخصا إلى المستشفى بعضهم في حالة حرجة وما زال بعض الركاب مفقودين.

حالة حرجة المستشفى يورونيوز حريق بنغلاديش بنجلاديش

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