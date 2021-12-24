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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة مصر.. حقيقة تولي بيسيرو مدرب الأهلي السابق تدريب منتخب نيجيريا |خاص

جوزيه بيسيرو المدير
جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق لـ الأهلي

كشف  فيتور بيسيرو نجل البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق لفريق الأهلي، حقيقة تولي والده مهمة تدريب منتخب نيجيريا.

 

كانت تقارير صحفية، أشارت خلال الأيام الماضية، إلى اقتراب بيسيرو من تدريب منتخب نيجيريا، خلفا للفرنسي جيرنوت روهر.

 

وأكد نجل بيسيرو في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن والده لم يتوصل إلى اتفاق “حتى الآن" مع الاتحاد النيجيري بشان مهمة تدريب النسور الخضراء.

 

يذكر أن “فيتور” تواجد ضمن الجهاز الفني لـ جوزيه بيسيرو، خلال فترة توالي المدرب البرتغالي تدريب الأهلي في عام 2015.

 

ويتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة، في بطولة أمم إفريقيا 2022، والتي تضم مصر والسودان وغينيا بيساو.

 

موتسيبي بعد اجتماعه برئيس الكاميرون: أمم أفريقيا في موعدها:

 

يذكر باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أكد “مؤخرا” إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في موعدها


وقال موتسيبي في تصريحات لوسائل الإعلام الكاميرونية:" كان لي لقاء مثمر للغاية مع رئيس الكاميرون، الأهم هو التزامه، خلال اجتماع الأمس ، كنت قلقًا قليلاً ، بالأمس تحدثنا عن البنية التحتية والمرافق.. لقد تم القيام بعمل جيد للغاية لضمان أننا سنستضيف كأس إفريقيا للأمم العام المقبل في الكاميرون مما سيجعل الشعب الكاميروني يشعر بالفخر ، وكذلك الشعب الأفريقي ككل."


 

وأضاف:"كان هدف اليوم هو التركيز بشكل أكبر على متحور أوميكرون، لأنه يمثل تحديًا عالميًا كبيرًا ،  انظروا إلى ما حدث للتو خلال كأس العرب في قطر.. كان هناك آلاف المتفرجين في المدرجات. كما أنني ذهبت إلى ويمبلي لمشاهدة نهائي يورو 2020."


 

وأردف:"  نريد أن يتطور لاعبونا الأفارقة في أوروبا ، وأن ينجحوا وأن يلعبوا في جميع أنحاء العالم، لكننا نريد أيضًا بناء كرة القدم الأفريقية بحيث تصبح مركزًا للتميز العالمي، لذلك سوف نتعامل مع جميع الأندية. بالإضافة إلى ذلك ، نحن نسترشد بقواعد الفيفا التي تمنع الأندية من الاحتفاظ بلاعب تم استدعاؤه للمنتخب الوطني لمسابقة رسمية، هذا مهم للغاية لأننا لا نستطيع دائمًا السماح لأفريقيا بالذهاب في آخر المطاف."

 

وتعرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لضغوطات من الفيفا ورابطة الأندية الأوروبية لتأجيل أمم إفريقيا، بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن الكاف قرر رسميا إقامة البطولة في موعدها.

 

وتستضيف الكاميرون بطولة أمم إفريقيا 2022، في الفترة من 9 يناير المقبل، حتى 6 فبراير.

 

 

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