المملكة المتحدة تسجل 1.7 مليون إصابة جديدة بكورونا في أسبوع

قال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة، إن أكثر من 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة أصيبوا بـ كورونا في الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر، وهو أكبر عدد من الإصابات خلال الوباء.



وثبت الأسبوع الماضي وفقًا للبيانات الجديدة أن 1544600 شخص في إنجلترا إيجابية بالنسبة لـ كوفيد 19 زادت الالتهابات في جميع الفئات العمرية.

وفي إنجلترا، زادت إصابات كوفيد 19 في جميع المناطق باستثناء الجنوب الغربي في الأسبوع الأخير؛ أعلى المعدلات في لندن حيث كان حوالي 1 من كل 20 شخصًا مصابًا بـ كورونا والأدنى في الشمال الشرقي حيث حوالي 1 من كل 55 شخصًا كان مصابا بفيروس كورونا.

كما زادت إصابات كورونا بمتغير أوميكرون في جميع أنحاء إنجلترا مع أعلى معدلات لوحظت في لندن وأقلها في الشمال الشرقي.

في ويلز، ثبتت إصابة 70 ألف شخص بـ كوفيد 19 الأسبوع الماضي.

وأصيب حوالي 44900 شخص في أيرلندا الشمالية بـ كورونا خلال نفس الفترة، في اسكتلندا، أصيب 79200 شخص في الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر.

وواجهت المملكة المتحدة ارتفاعًا في حالات كورونا قبل الاحتفال بالكريسماس.

وكانت البلاد تحطم الأرقام القياسية لعدة أيام في عدد الإصابات المسجلة. توقعت وزارة الصحة أن عدد الإصابات بأوميكرون في البلاد قد يتجاوز المليون بحلول نهاية ديسمبر.



وفي 8 ديسمبر، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستنتقل إلى ما يسمى بالخطة “ب”.

ويُشجع البريطانيون الآن على العمل من المنزل كلما أمكن ذلك ، ويُطلب منهم ارتداء الكمامات او اغطية للوجه.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت شهادة تأكيد التطعيم إلزاميًا الآن لزيارة الأماكن المزدحمة، وكذلك الاختبارات اليومية مطلوبة لأولئك الذين قد يكونون على اتصال مع حاملي فيروس كورونا.