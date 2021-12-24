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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تضامن البرلمان: نتواصل مع المسنين في دور الرعاية لمعرفة مشاكلهم وحلها| فيديو

أحمد فتحي
أحمد فتحي

كشف أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل مشروع حقوق المسنين.

وقال "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مجلس الشيوخ وافق نهائيا على مشروع قانون حقوق المسنين.

وأوضح أن قانون المسنين به العديد من المميزات لهم، مشيرا إلى أن الدستور يكفل الحقوق للمسنين من خلال تخفيضات فى وسائل النقل سواء العادية أو الطيران.

وأضاف أن هناك بروتوكول تعاون بين التنسيقية ووزارة التضامن؛ لمعرفة الخدمات التي تقدم إلى المسنين في دور الرعاية، معقبا: "نناقش ما وصل إليه مجلس الشيوخ بعد الموافقة على القانون، ونتواصل مع أهالينا في دور المسنين لمعرفة مشاكلهم، والعمل على حلها بالكامل".

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