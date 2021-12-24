عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

للفنانين.. 3 آلاف جنيه لإعادة العضوية و3% من قيمة العقد |مشروع قانون

رسوم على قيمة عقود
رسوم على قيمة عقود الفنانين

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل عدد من الملفات ومشروعات القوانين أبرزها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

txt

مجلس النواب الليبي يدعو أعضاءه إلى جلسة رسمية الإثنين المقبل

txt

البرلمان يناقش تأثير أبراج المحمول على الصحة.. برلمانية تحذر: موجاتها تسبب السرطان.. وأخرى تطالب الحكومة بالكشف عن خطورتها

مشروع قانون النقابات الفنية

يهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسنيمائية والموسيقية.

3 الاف جنيه رسم إعادة العضوية

ونص مشروع القانون على أنه يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا ما أدوا المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية مضافاً إليه مبلغ 3 آلاف جنيه رسم إعادة القيد، وتحسب لهم مدد الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش.

رسم 3% من قيمة العقود

كما حدد مشروع القانون رسم نسبى قدره 3% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها الأعضاء أو من إيراداتهم و 1% من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفني طبقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

مجلس النواب مشروع قانون المهن التمثيلية حنفى جبالى المستشار الدكتور حنفى جبالى نقابات المهن التمثيلية

ترشيحاتنا

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021

يعاني من فقر الدم.. سبب نقل المطرب أحمد جوهر إلى المستشفى

أحب اللعب بجواره.. ساديو ماني: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم

الجرعات المعززة لن تقضي على الوباء.. الصحة العالمية: تفشي متحور أوميكرون في 110 دول

لجنة استرداد أراضي الدولة: تسليم 41 ألفا و300 عقد تقنين منذ تشكيل اللجنة حتى الآن

نزار الفارس يقرأ القرآن على منة عرفة.. وزوجها "أنا راجل صعيدي وغيرتي متسمحليش"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات .. الرئيس السيسي يفتتح مشروعات تنموية عملاقة جديدة لأهل الصعيد

قرار عاجل بتعليق مسابقة الدوري المصري الممتاز

نقل الفنان أحمد جوهر إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

صوته يشبه النساء.. حسن شاكوش يرد على صابر الرباعي| فيديو

بـ المانيكير وماكياج كامل .. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كذّبها اللاعب بصورة من الجيم .. لماذا تتكرر شائعات وفاة مؤمن زكريا؟

الفنان يتراجع عن الهجوم على النقيب.. لماذا عدَّل فلوكس منشوره ضد أشرف زكي؟

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

فيديو

عقوبة الغش.. حبس وغرامة وحرمان من الامتحانات لطلاب المدارس والجامعات “فيديو”

ليلى علوي تهني قراء صدى البلد بالكريسماس: أتمنى السلام يعمّ العالم |فيديو

فى أحدث ظهور لها.. ليلى علوى: بسمع راب ومهرجانات وراضية بحياتي| فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال وزير التربية والتعليم حول امتحانات أولى وتانية ثانوي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ