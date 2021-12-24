للفنانين.. 3 آلاف جنيه لإعادة العضوية و3% من قيمة العقد |مشروع قانون

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل عدد من الملفات ومشروعات القوانين أبرزها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

مشروع قانون النقابات الفنية

يهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسنيمائية والموسيقية.

3 الاف جنيه رسم إعادة العضوية

ونص مشروع القانون على أنه يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عضويتهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا ما أدوا المبلغ المستحق عليهم خلال السنة التالية مضافاً إليه مبلغ 3 آلاف جنيه رسم إعادة القيد، وتحسب لهم مدد الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش.

رسم 3% من قيمة العقود

كما حدد مشروع القانون رسم نسبى قدره 3% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها الأعضاء أو من إيراداتهم و 1% من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفني طبقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.