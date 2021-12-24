طارق شاش: محافظات الصعيد تستحوذ على 45% من تمويل جهاز تنمية المشروعات

قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن 45% من التمويل الخاص بالجهاز يذهب إلى محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن جميع نوعيات تلك المشروعات تكون موجودة، سواء تجارية أو إنتاج حيواني أو صناعي.

وأضاف طارق شاش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن التجمعات الطبيعية بالصعيد يكونوا دائما من العملاء الخاصة بالجهاز، موضحا أن وزارة الصناعة تقوم بإنشاء مجموعة من المصانع أو التجمعات الصناعية خاصة لأهالي الصعيد.

وتابع أن ضخ الدولة لـ 18 مليار جنيه في تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد وفرت تقريبا مليون و100 ألف فرصة عمل، من خلال عمل البنية الأساسية مثل الطرق وغيرها، لافتا إلى أن الجهاز يقوم بتقديم مجموعة كبيرة جدا من الخدمات.

وأشار إلى أن الجهاز يقوم بإدخال الشخص لمجموعة من البرامج، والتي من خلالها يستطيع إدارة مشروع أو عمل دراسة جدوى وخطة والبدء بتمويله، والإستمرار من خلال خدمات التسويق.