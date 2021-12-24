شكري نجيب يغيب عن الإسماعيلي للإجهاد.. ونزلة برد تبعد "الشامي"

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، عدم تواجد شكرى نجيب مهاجم الفريق.

جاء ذلك بسبب شعوره بإجهاد فى العضلات حيث فضل الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى “خوان براون” إراحة اللاعب من المشاركة بالتدريبات، لتجنب تعرضه للإصابة وبالتالى غيابه عن المباريات.

واكتفى شكرى نجيب بمتابعة المران من خارج الخطوط بجانب أعضاء الجهاز الطبي والإدارى.

فى حين لم يشارك محمد الشامى جناح ومهاجم الفريق بمران اليوم، وذلك فى ظل معاناته من أعراض نزلة برد.

هذا ومن المقرر أن يحصل اللاعب على راحة قصيرة قبل العودة للمشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى.

ويستضيف الإسماعيلى منافسه فيوتشر على ملعب الإسماعيلية الأربعاء المقبل، فى ثامن جولات مسابقة الدورى الممتاز.