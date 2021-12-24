لجنة استرداد أراضي الدولة: تسليم 41 ألفا و300 عقد تقنين منذ تشكيل اللجنة حتى الآن

قال الأستاذ أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن الهدف الأساسي للموجة ال18 للجنة وما قبلها أيضا هو حق الشعب، مشيرا إلى أن الأراضي المصرية تعتبر أراضي ملك للشعب المصرى، وفكرة استفادة قلة قليلة من تلك الأراضي نتيجة لظاهرة وضع اليد والتي ليست موجودة بالعالم كله إلا فى مصر، وامتدت على مدى عقود طويلة جدا ولم يكن هناك إرادة سياسية لمنع هذا الحق.

وأضاف أحمد أيوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن اليوم مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية أصبح هناك إجراء حقيقي يتم ناحية هذا الموضوع، وأصبح هناك تشكيل للجنة استرداد أراضي الدولة من أجل استرداد تلك الحقوق.

وتابع أن جزء من إسترداد تلك الأراضي، جاء من خلال موجات الإزالة، والتي وصلت اللجنة للموجة ال18، وخلال الفترة المقبلة ستصل إلى الموجة ال19.

وأشار إلى أنه من بين 280 ألف طلب تقنين تم تقديمه للجنة منذ أن تم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية، تم تسليم حتي تلك اللحظة حوالي 41 ألف و300 عقد تقنين، متابعا أن هناك حوالي 40 ألف طلب أخر جاهزين للتقنين بمجرد دفع مقدماتهم.