6 ملاكمين بنادي المنيا يشاركون في بطولة الجمهورية بالفيوم

يشارك 6 لاعبين من ملاكمي نادي المنيا الرياضي، في بطولة الجمهورية مواليد 2005 المنعقدة بنادي الفيوم خلال الفترة من 25 حتى 30 ديسمبر الجاري.

وقال الدكتور عبد الحميد محمد المدير الفني للمنيا، أن اللاعبين المشاركين بالبطولة 6 لاعبين من أبناء النادي هم الحسيني عابد فولي، وخالد هاني إبراهيم، وعبدالمنعم عمر، ومحمد علي محمد، ومعتز علاء راضي، ويوسف رضا عاشور.

وأكد المدير الفني على خوض اللاعبين فترة تدريب مناسبة تؤهلهم لخوض البطولة بشكل يليق بنادي المنيا ومنافسات البطولة، موضحًا أن الهدف الرئيسي هو البطولة اكتساب خبرة للاعبين والسعي وراء اللقب.

ويقود الجهاز الفني للمنيا الدكتور عبد الحميد محمد المدير الفني، ويعاونه الدكتور محمد هنداوي "مدربا" وإداري الفريق احمد ضاحي.