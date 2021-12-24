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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة مؤثرة من طفل لبناني إلى بابا نويل

بابا نويل
بابا نويل

تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مع رسالة وجهها طفل إلى بابا نويل، في ظل الاحتفالات بأعياد الميلاد، وقرب بداية السنة الميلادية الجديدة 2022.

وكتب طفل لبناني رسالة مقتضبة، ولكنها تحمل الكثير من العاطفة والحب لوالده، حيث اشتكى الطفل من الحالة المعنوية السيئة لأبيه، في ظل عدم وجود عمل لديه في الوقت الحالي، كما أنه تمنى أن تكون والدته بصحة جيدة، ولم يطلب أي هدايا لنفسه.

وكتب الطفل، مخاطباً بابا نويل: «بابا نويل.. ما بدي كادوات ( هدايا ) منك السنة، بدي ماما تصير منيحا، وبابا يشتغل لأن مانو مبسوط. بحبك كتير».

 

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لبنان عيد الميلاد بابا نويل مواقع التواصل الاجتماعي السنة الميلادية

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