رشوان توفيق يكشف حقيقة تكريمه في ختام مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة| خاص

كشف الفنان رشوان توفيق، عن حقيقة تكريمه غدا في ختام مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة.

وقال رشوان توفيق في تصريح خاص لصدى البلد: "تلقيت دعوة بالفعل في افتتاح المهرجان ولكن كنت أشعر بالتعب والإجهاد من توالي أيام التصوير التي كنت أرتبط بها خلال الأيام الماضية".



وأضاف: "واعتذاري أيضا جاء بسبب عدم مشاركتي من قبل في أي أفلام قصيرة فقررت الإعتذار".

حفل الختام



ويقام مساء غدا السبت ؛ حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان القاهرة للأفلام القصيرة، وقد تم تكريم كل من مدير التصوير محمود عبدالسميع والمخرجة هالة خليل والفنان احمد كمال في حفل الافتتاح.



كما سيتم الإعلان عن الجوائز في المسابقات الخمسة للمهرجان وهي "مسابقة الفيلم الروائي القصير"و"مسابقة الفيلم التسجيلي القصير"، "مسابقة أفلام الطلبة"، و"مسابقة عزيزة أمير" والتي تمنح جائزتها لأفضل مخرجة عربية، و"مسابقة محمد بيومي لأفضل مخرج شاب"، والتي تنافس فيها 42 فيلم من 10 دول عربية، وعرضت الأفلام في مركز الإبداع الفني وسينما الهناجر، والتي سجلت عروضها بالكامل شعار كامل العدد، كما أقيمت لأول مرة العديد من اللقاءات مع المكرمين وورش العمل حول صناعة السينما والأفلام القصيرة، حيث أقيمت ورش في السيناريو مع السيناريست ناصر عبدالرحمن وأخرى في الإخراج مع المخرج أشرف فايق.



وأكد أحمد النبوي مدير المهرجان "قررنا ألا تقتصر فعاليات المهرجان هذا العام علي عروض الأفلام فقط بل علي ورش العمل والندوات، فلدينا ثقة كبيرة في الجمهور من أول دورة، لأنه يحب الأفلام القصيرة، ومع إنتهاء الدورة الماضية قررنا أن المهرجان لن يقتصر علي أيام قليلة وسنعمل طوال العام، وبدأنا نعمل على دعم مشاريع أفلام قصيرة، فعملنا علي إقامة ورش لصناعة الافلام، ونتاجها كان فيلم عرض في المهرجان، فقمنا بعمل وحدة لدعم الأفلام القصيرة بالتعاون مع المخرج".



وأكد النبوي "عملنا حوالي 10 شهور علي الأفلام، من لجان المشاهدة وغيرها، حتي نقدم مجموعة من الأفلام المميزة لهذه الدورة، وهذا العام عرضنا الأفلام العربية ولكن العام القادم سيكون هناك أفلام أجنبية لأول مرة، فهذا العام وصلنا 3200 فيلم، وأخدنا وقت طويل في المشاهدة والتحضير حتي اخترنا الأفلام التي عرضت في 5 مسابقات رسمية".