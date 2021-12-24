تدريب الطلبة المميزين بـ "اقتصاد وعلوم سياسية السويس" في حزب مستقبل وطن

في زيارة الأولى من نوعها لطلبة الجامعات، قام وفد من طلبة الفرقة الرابعة بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، أمس الخميس ، بزيارة إلي مقر حزب مستقبل وطن، ومركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والإستراتيجية.

وخلال الزيارة، شارك الطلاب في عدد متنوع من ورش العمل التدريبية حول القضايا المحلية والدولية، وتنمية مهاراتهم البحثية والتحليلية.

وفى ختام الزيارة التقى عدد من الطلاب مع القيادات المركزية بالحزب لمعرفة تجربتهم الحزبية عن قرب.

وحضر عن الحزب كل من النائب المهندس أشرف رشاد عبد الغفار النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب وزعيم الأغلبية البرلمانية والنائب المهندس محمد الجارحى الأمين المساعد وأمين عام شباب الجمهورية بالحزب ورئيس مجلس إدارة مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والإستراتيجية ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، والدكتور أحمد الخطيب مدير مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والإستراتيجية وفريق عمله بالمركز من باحثين ومحلليين.

وحضر عن جامعة السويس الدكتورة لبنى غريب مدرس العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد، ومنسق عام الزيارات العلمية بالكلية والدكتور محمد الشاكر المدرس بقسم العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد وهيثم عمران مدرس العلوم السياسية المساعد، ورحمة جمال معيدة العلوم السياسية بالكلية.

وفي نهاية الزيارة تم التنسيق لبحث عدد من سبل التعاون بين الطرفين ، كما قدم مركز مستقبل وطن للدراسات عدد من فرص التدريب للطلبة المميزين، وفى الختام تم أخذ عدد من الصور التذكارية لهذه الزيارة المثمرة.