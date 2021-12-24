غدا.. ختام فعاليات مهرجان القاهرة للفيلم القصير

تختتم غدا السبت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير والتي أنطلقت 21 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية.

كان قد حرص على التواجد في حفل الإفتتاح عدد من النجوم منهم الفنان احمد كمال، سلوى محمد علي والمنتج شريف مندور وغيرهم.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري وعرض فيلم قصير لاهم وابرز مشاهد السينما المصرية، بالاضافة الي لقطات من الافلام المشاركة بالمهرجان.

وحرص المطرب امير صلاح الدين على توجيه كامه للمكرمين، وقال ":انا فخور انني متواحد في مكان تكرم فيه المخرجة هالة خليل، وسعيد بتواحد الفنان احمد كمال الذي شاركت معه في ورشة منذ فترة".

وقام المنتج شريف مندور بتقديم تكريم مدير التصوير محمود عبد السميع وسط احتفاء كبير من الحاضرين الذين وقفوا تقديرا له وقال ": اول تكريم اشعر انه حقيقي، وتوجه بالشكر للقائمين على المهرجان".

كما تم تكريم الفنان احمد كمال وقال": مرة ذهبت الي تكريم في بورسعيد ووجدت منظمه يضع اسمه على كل التكريمات وتجاهل الممثلين"

وتابع ": انا سعيد بتكريمي بمهرجان القاهرة، والسينما القصيرة اداة شعبية للإنتاج السينمائي، وعملت في افلام تكلفت ٢٠٠ جنيه، وشعبيتها انها بسيطة، وشاركت في فيلم ربيع شتوي الذي اخذ اكثر من ٨٠ جائزة".

وقدمت الفنانة سلوى محمد علي تكريم المخرجة هالة خليل التي القت كلمة وقالت":اشكر المهرجان على التكريم، والافلام القصيرة لها فضل كبير على في مهنتي، واتمنى اعمل فيلم قصير وادعو شريف مدكور لانتاج فيلم بياع الورد".

وتشهد عروض ٤٢ فيلما من ١٢ دولة عريية مختلفة تشارك فى خمس مسابقات مختلفة مسابقة الفيلم الروائي القصير ومسابقة الفيلم التسجيلي القصير ومسابقة أفلام الطلبة ومسابقة محمد بيومي ومسابقة عزيزة أمير.

تتضمن لجان التحكيم شخصيات سينمائية بارزة

لجنة تحكيم الفيلم الروائي القصير

الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال

مدير التصوير نزار شاكر

المنتج والمخرج محمد تيمور

لجنة تحكيم مسابقة الفيلم التسجيلي القصير

الناقد السينمائي/ محمد سيد عبدالرحيم

مدير التصوير / تامر جوزيف

المخرجة/ مي زايد

لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة

دكتور/ أحمد فهمي عبدالظاهر أستاذ ورئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما

دكتور / محمد شفيق مدير التصوير

المخرج / أحمد حسن

لجنة تحكيم مسابقة محمد بيومي

المخرج / محمد هاني

المخرج/ إيهاب عمرو

الناقد السينمائي/ أحمد عسر

لجنة تحكيم مسابقة عزيزة أمير

يتم عرض الافلام بسينما الهناجر على مدار ثلاثة ايام بداية من الثالثة عصرا.

الدكتورة/ثناء هاشم أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما

الدكتورة/ إيمان يونس وكيل المعهد العالى للسينما

المخرجة/ ماري بدير.