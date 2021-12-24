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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

14 مليونا.. أحمد صقر: مساهمات المصريين بالخارج دورها كبير في تنمية الاقتصاد الوطني

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تحدث أحمد صقر أحد المصريين المقيمين بالخارج والمستثمر بالمشاريع الناشئة فى مصر، عن موقف مصر بالنسبة للاسواق الناشئة، منوها أنها تحتل  المركز الثانى بالنسبة للأسواق الناشئة، فضلا عن وجود سعى لاحتلال المركز الأول وهو الأمر الذي يتوقف على عقول الشباب، والذين هم قاعدة الهرم الأكبر بمصر لامتلاكهم حلول للمستقبل.

 

جاء ذلك، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والذي يتم بثه عبر صفحة التنسيقية على فيسبوك؛ ويقوم على إدارته النائب والكاتب الصحفي عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للحديث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، مضيفا أن مصر تمر في الفترة الحالية بتجربة تتزامن مع جائحة كورونا التى ألقت بظلالها على العالم أجمع.

وأكد أن صقر أن تعامل الدولة مع المصريين المقيمين بالخارج والمقدر عددهم بـ 14 مليون مواطن  من شانه أن يكفل للدولة العبور وتخطي الصعاب، متطرقا في حديثه عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.

تجدر الإشارة إلى انه بدأ منذ قليل صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والذي يتم بثه عبر صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على فيسبوك، بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم وذلك للحديث عن استراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج  التي أطلقتها الوزارة مؤخرا.

الصالون جاء أيضا  للحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها ومن المقرر أن يستضيف الصالون بجانب الوزيرة لتوسعة دائرة النقاش والمشاركة من المتخصصين وكافة الأطراف النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق والأستاذ أحمد صقر المقيم بالخارج والمستثمر بمشاريع ناشئة في مصر.

ويقوم على إدارة الصالون النائب والكاتب الصحفي عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

المصريين في الخارج تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وزيرة الهجرة تنسيقية شباب الاحزاب السفيرة نبيلة مكرم أحمد صقر أحد المصريين المقيمين بالخارج

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