رئيس مدينة 15 مايو: وحدات سكنية كاملة التشطيب جاهزة للتسليم |فيديو

كشف سيد همام رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو ، تفاصيل التقديم لمشروع سكن المصريين بمدينة 15 مايو لافتا إلى أن سكن لكل المصريين ينقسم بدوره لقسمين منها محدودو الدخل ، إسكان متوسط.

وأضاف سيد همام ، خلال تقرير خاص ببرنامج تعمير والمذاع عبر فضائية on ،أن منطقة النرجس سكن لكل المصريين والتى تشتمل على 465 عمارة سكنية تحت الإنشاء بإجمالى 11 ألف 160 وحدة سكنية.

وأشار سيد همام ، إلى أن المشروع عبارة عن وحدات مساحتها 90 متر يتم تسليمهم للمنطبق عليهم الشروط كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم حاليا ، منوها أن البنية التحتية للمشروع يتم العمل فيها حاليا وتحتوى على كامل المرافق منها طرق ، شبكات كهرباء ، المياه والصرف الصحى وجارى التنسيق بإمداد المشروع بالغاز الطبيعى بحيث أن تكون الوحدة السكنية كاملة المرافق .