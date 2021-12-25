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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يستخدم خامات مجهولة.. حبس مسئول مصنع ألبان غير مرخص بالمرج

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس مسئول عن مصنع لمنتجات الألبان ومشتملاتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارته دون ترخيص وحيازته كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر ويستخدم علامات تجارية مقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.
تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع لمنتجات الألبان ومشتملاتها "كائن بدائرة قسم شرطة المرج" لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر مستخدماً علامات تجارية مقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.
وعُثر بداخل المخزن على 2 طن "سكر- أرز" 1200 عبوة مواد غذائية "زبادى، أرز باللبن، مشروب زبادى" جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية- 1000 ملصق بإسم العلامة التجارية المقلدة.
وبمواجهته اعترف بإدارته للمصنع "بدون ترخيص"، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس مصنع لمنتجات الألبان منتجات الألبان المواد الغذائية علامات تجارية

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