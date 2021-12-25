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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التوتر يتصاعد على الجبهة بين الناتو وروسيا .. لماذا ينكر الحلف تعهدات الغرب بعدم التوسع.. وكيف تفسر موسكو تحركاته؟

الامين العام لحلف
الامين العام لحلف الناتو
  • بلينكين وستولتنبرج يتجاهلان مخاوف روسيا بشأن تهديد انتشار الناتو لنفوذها 
  • محلل استراتيجي: إيطاليا وفرنسا وألمانيا ليس لديهم رغبة في أي عمل عسكري في أوكرانيا
  •  البنتاجون ينفى استفزاز الشركات الأمريكية لروسيا في أوكرانيا

 

ادعى الأمين العام لحلف شمال الاطلنطي “الناتو” ينس ستولتنبرج أن الكتلة العسكرية لم تتعهد أبدًا بعدم التوسع، مستشهدة بوثائق تأسيسها والمعاهدات القانونية الملزمة.


وتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين امس الخميس مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج لمناقشة “نهج الحلف مزدوج المسار تجاه روسيا” بشأن أمن أوكرانيا، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.
 

وفي وقت سابق، في 21 ديسمبر، قال رئيس الناتو إن “عصر مجالات النفوذ قد انتهى”، وأن أوكرانيا يمكن أن تختار 'طريقها' في إشارة إلى فكرة موسكو بأن عضوية أوكرانيا في الناتو تشكل 'خطًا أحمر' بالنسبة لروسيا. 

وردد ستولتنبرج على بلينكين الذي صرح في مايو 2021 أن الولايات المتحدة لم تعد تعترف بـ 'مجالات النفوذ' معتبرة أنها فكرة 'كان يجب أن تنتهي بعد الحرب العالمية الثانية'.

معضلة أمنية خطيرة

وليس من المستغرب أن يتجاهل بلينكين وستولتنبرج بالإجماع مخاوف روسيا فيما يتعلق بمجال نفوذها، لأن أجندة الناتو تمليها إلى حد كبير واشنطن، وفقًا لما ذكره تيبيريو جراتسياني، رئيس مركز فيجين اند جلوبال تريند في المعهد الدولي للتحليلات العالمية.

ويسلط جراتسياني الضوء على أن “الناتو هو تحالف يمر بأزمة يحتاج إلى البقاء حتى يتم تحديد عدو في روسيا”. 

ويكرر ستولتنبرج بشكل أساسي هذه الحاجة ويدعو الحلفاء معًا من خلال التذكير بالمعاهدات الملزمة التي تحدد مهمة ووظيفة الناتو. 

وتجاهل تصريحات بوتين ولافروف يعبر عن نية ستولتنبرج عدم العمل، على الأقل في الوقت الحالي، على إيجاد حلول مشتركة مع الكرملين"

ويحذر البروفيسور النرويجي جو جاكوبسن، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، من حالة مأساوية كلاسيكية للغاية في العلاقات الدولية - وبالتحديد “حالة معضلة أمنية” وفقا لوصفه 

واضاف أن “التفكير الأساسي هو أنه إذا تم استيعاب روسيا في هذه القضية، فإن موسكو ستفسر ذلك على أنه ضعف، وبدلاً من أن ترضي، فإنها ستضغط أكثر بشأن هذه القضية وغيرها” 

ومن ناحية أخرى، فإن إظهار الحزم سيزيد في النهاية من احتمالية تراجع روسيا " لكن المشكلة تكمن في أن موسكو، ستفسر هذه الإشارات والتحركات من قبل الناتو على أنها هجومية، والتي تعمل على زيادة التقليل من أمن روسيا، كما يؤكد جاكوبسن. 

ويقول الأكاديمي أن “الثمن الذي ندفعه جميعًا هو زيادة التوترات - وزيادة احتمالية نشوب صراع عسكري”.

ويقترح جراتسياني أن الطريقة المحتملة لجعل الناتو أقل تهديدًا للتوازن الأوروبي والسلام الدولي هي “إيجاد بين أعضاء الناتو تلك الدول الأكثر حساسية لمصالحها الوطنية الخاصة من أهداف واشنطن التوسعية”


ويقول الباحث: “لدى فرنسا، على سبيل المثال، تقليد الاستقلال عن الناتو الذي يمكنها إعادة تفعيله”. 

واضاف “ايطاليا ايضا بعلاقاتها الثقافية والتجارية يمكن ان تكون شريكا يتم تفعيله في اطار حل يتمحور حول قضايا السلام والتوازن”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومات الأوروبية الكبرى، بما في ذلك إيطاليا وفرنسا وألمانيا ، ليس لديها رغبة في أي عمل عسكري في أوكرانيا ، كما يشير باولو رافوني ، المحلل الاستراتيجي ومدير مؤسسة CIPI في بروكسل.

 

رسالة بوتين إلى الناتو

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مؤتمرا صحفيا سنويا مع التركيز بشكل خاص على المحادثات الروسية الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية بشأن عدم توسيع الناتو. 

وأوضح مراسل CSM فريد وير ومحلل الشؤون الدولية جيلبرت دوكتورو السبب وراء رسالة بوتين إلى الناتو.

وأكد الرئيس بوتين في 23 ديسمبر أن الأمن القومي هو الأولوية الأولى لروسيا ، وأدان الدول الغربية لخرقها تعهدها بأن الناتو لن يتوسع شرقًا.

وشدد الرئيس الروسي على أن الاتحاد السوفياتي فعل كل شيء لبناء علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة والغرب: حصل المتخصصون الأمريكيون وأفراد وكالة المخابرات المركزية على حق الوصول إلى المنشآت العسكرية السوفيتية والحكومة. 

ومع ذلك، منذ تسعينيات القرن الماضي ، حدثت خمس موجات من توسع الناتو ، حيث جلب الحلف بنيته التحتية العسكرية وصواريخه إلى أعتاب روسيا، وفقًا لبوتين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، زودت موسكو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمشروع اتفاق بشأن ضمانات عدم توسع الناتو نحو حدود روسيا. 

ونشرت وزارة الخارجية الروسية مسودة المعاهدة على موقعها على الإنترنت في 17 ديسمبر. 

وخلال مؤتمره الصحفي السنوي، كشف بوتين أن الولايات المتحدة قد أشارت إلى استعدادها لبدء محادثات أمنية في جنيف في أوائل عام 2022 ، مضيفًا أن كلا الجانبين قد اختار المفاوضين.

عملية عسكرية ثالثة ضد الدونباس

جاءت التوترات بين موسكو وواشنطن عقب تقارير إعلامية أمريكية أشارت إلى أن روسيا سوف 'تغزو' أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن الكرملين قد مزق هذا الافتراض مرارًا وتكرارًا باعتباره غير منطقي، فقد أثيرت القضية مرة أخرى خلال مؤتمر عبر الفيديو للرئيس بوتين مع نظيره الأمريكي ، جو بايدن ، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وحذر بوتين بايدن من إلقاء اللوم كله على موسكو ، مؤكدًا أن الناتو عزز وجوده في دولة أوروبا الشرقية ، بينما تواصل كييف تحدي اتفاقيات مينسك فيما يتعلق بمنطقة دونباس الانفصالية.

وفي 21 ديسمبر، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في اجتماع وزاري إن الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة سلمت دبابات بمكونات كيميائية مجهولة إلى مدينتي أفدييفكا وكراسني ليمان، على مقربة من منطقة دونباس الأوكرانية المنفصلة، لاستفزازات واضحة. 

ونفى البنتاجون أن تكون الشركات الأمريكية تستعد لاستفزازات كيميائية في أوكرانيا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن هناك انطباعًا بأنه يتم التحضير لعملية عسكرية ثالثة في أوكرانيا.


ومخاوف بوتين لها مزايا، وفقًا لفريد وير، مراسل روسيا لصحيفة كريستيان ساينس مونيتور (CSM) التي تتخذ من بوسطن مقراً لها، ويوضح الصحفي أن هناك احتمال أن يكون نظام كييف المدعوم من الولايات المتحدة قد قرر تكرار سيناريو ناجورنو كاراباخ العام الماضي.

وقال وير “ستكون هناك إغراءات لـ  كييف بسبب ما حدث في أذربيجان وأرمينيا العام الماضي”

واضاف “أنا متأكد من أن هذا شجع الكثير من الناس في كييف على التفكير في أنه يمكننا فعل ذلك أيضًا هنا، وبما أن الوضع السياسي في كييف يتدهور بشكل واضح، فمن المحتمل أن القوات هناك ، يعتقد الناس هناك أن الحرب ستكون مصدر إلهاء كبير”.

وبحسب وير، فإن العملية العسكرية الثالثة التي تقوم بها كييف ضد دونباس ستكون محفوفة بخطر حدوث تصعيد واسع النطاق.

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