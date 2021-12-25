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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة تخصصت فى سرقة المواطنين بالإكراه بعابدين

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة، ومتعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة مـن ضـبط (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول")  وبحوزتهما (هاتفي محمول - مبلغ مالي - سلاح أبيض "سكين") حال تواجدهما بدائرة القسم، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.
بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة، ومتعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما ، وأن الهاتفان المحمولان والمبلغ المالي من متحصلات وقائع السرقة، أمكن التوصل للمجنى عليهما .
وباستدعائهما تعرفا على المضبوطات وإتهموهم بسرقتهما بالإكراه حال تواجدهما بدائرة القسم ، وأضافا بعدم قيامهما بتحرير محاضر بوقائع السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخصين تشكيل عصابى حبس سرقة الهواتف المواطنين

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