كيف ترشد في ميزانية منزلك؟.. خبراء اقتصاد يجيبون.. فيديو

قالت الدكتور أمال شمس رئيس قسم الفلسفة وعلم الاجتماع جامعة عين شمس ، إننا نعانى من الاحتياجات بشكل دائم من قبل الأطفال لذا يجب عدم تلبية رغباتهم فى الحال



ووجهت “شمس” خلال لقائها ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “ الأولى” قائلًة :" أرشد ابنك فى صنع القرار المالى منذ الصغر ، ومن الخطأ التربوى مقولة "ابنى مش بحرمه من حاجة “ لذا يجب ضبط الطفل منذ الصغر”

وأشارت إلى أنه يجب أن يحسب الطفل مايريد أن يشتريه حتى يشعر بالمال ، موضحًة أن الإشباع ليس لحظى لكنه سيعلمه الصبر والإدارة



وقدمت رانيا خبيرة الاقتصاد ، أفضل روشتة لإدارة الميزانية للمنزل ، حيثُ إننا ندير الميزانية من خلال الكتابة بما يمكن صرفه سواء الدخل الشهرى أو الدخل السنوى أيضًا ، كما يجب تدوين المصاريف دائمًا حتى يمكننا من استخلاص الفائض من الأموال .



أقل من الانفاق

وناشدت بترشيد الإنفاق بحيثُ أن تكون المصاريف أقل من الانفاق ، مع تقسيم الاحتياجات احتياجات ورغبات وطموح لذا يجب الانفاق الزائد على الاحتياجات الأساسية ثم الرغبات وفى النهاية الرفاهيات .