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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف ترشد في ميزانية منزلك؟.. خبراء اقتصاد يجيبون.. فيديو

الزوجان
الزوجان

قالت الدكتور أمال شمس رئيس قسم الفلسفة وعلم الاجتماع جامعة عين شمس ، إننا نعانى من الاحتياجات بشكل دائم من قبل الأطفال لذا يجب عدم تلبية رغباتهم فى الحال 

ووجهت “شمس” خلال لقائها ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “ الأولى” قائلًة :" أرشد ابنك فى صنع القرار المالى منذ الصغر ، ومن الخطأ التربوى مقولة "ابنى مش بحرمه من حاجة “ لذا يجب ضبط الطفل منذ الصغر”

وأشارت إلى أنه يجب أن يحسب الطفل مايريد أن يشتريه حتى يشعر بالمال ، موضحًة أن الإشباع ليس  لحظى لكنه سيعلمه الصبر والإدارة


وقدمت رانيا خبيرة الاقتصاد ، أفضل روشتة لإدارة الميزانية للمنزل ، حيثُ إننا ندير الميزانية من خلال الكتابة بما يمكن صرفه سواء الدخل الشهرى أو الدخل السنوى أيضًا ، كما يجب تدوين المصاريف دائمًا حتى يمكننا من استخلاص الفائض من الأموال .
 

أقل من الانفاق

 وناشدت بترشيد الإنفاق بحيثُ أن تكون المصاريف أقل من الانفاق ، مع تقسيم الاحتياجات  احتياجات ورغبات وطموح لذا يجب الانفاق الزائد على الاحتياجات الأساسية ثم الرغبات وفى النهاية الرفاهيات  .  

 

جامعة عين شمس ضبط الأنفاق الميزانية الاحتياجات

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