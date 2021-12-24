الأهلي يتصدر دوري سوبر السلة بالفوز على الجزيرة.. والزمالك يتلقى الهزيمة الخامسة

فاز فريق السلة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، على نظيره الجزيرة والذي يقوده فنيًا مواطنه ريكارد كاساس بنتيجة (86-66)، في إطار الجولة الخامسة من دوري السوبر.

وأقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وبهذه النتيجة تصدر المارد الأحمر الترتيب برصيد 9 نقاط، وهو نفس رصيد الجزيرة والذي حقق الفوز في 4 مواجهات وتلقى خسارة وحيدة أمام الأهلي.

وضمن إطار نفس الجولة، تلقى الزمالك خسارته الخامسة بعد هزيمته أمام نظيره سموحة بنتيجة (74-72)، على صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة معقل الفريق الأبيض.

وبهذه النتيجة يقبع الفارس الأبيض في قاع الترتيب برصيد 5 نقاط من 5 هزائم، فيما احتل الفريق السكندري المركز السابع برصيد 6 نقاط.



