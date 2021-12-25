إبرهيم فلتس: الإحتلال ينغص أجواء الإحتفال بعيد الميلاد..والرئيس الفلسطيني يصمم على حضور القداس..فيديو

مستشار حراسة الأراضي المقدسة..

قال إبرهيم فلتس، مستشار حراسة الأراضي المقدسة بفلسطين،ومؤسس رهبان الفرنسيسكان، إن بيت لحم محط انظار العالم كله ، مؤكدا أن بيت لحم مدينة السلام والمحلبة وي عاصمة السلام في العالم كله.

وأضاف إبراهيم فلتس، خلال لقاء له لبرنامج “بيت للكل”، عبر فضائية الأولى المصرية"، أن الإحتلال الإسرائيلي ينغص أجواء الإحتفال بعيد الميلاد، ولكن نفعل المستحيل أن نقوم بالإحتفال ون تمارس الحرية الدينية دون أي تقييد.

وتابع إبراهيم فلتس، أن رسالة الميلاد هى رسالة السلام ، والمسيح هو أمير السلام، وتعاليم السيد المسيح هي السلام والمحبة.

رهبان الفرنسيسكان

وأشار مستشار حراسة الأراضي المقدسة بفلسطين،ومؤسس رهبان الفرنسيسكان إلى أنه كلنا أخوة، والرئيس محمود عباس أبو مازن يصمم على حضور القداس.