السيسي مثله في مصر.. مؤسس رهبان الفرنسيسكان: ياسر عرفات أول رئيس فلسطيني يحضر قداس عيد الميلاد| فيديو

قال إبرهيم فلتس، مستشار حراسة الأراضي المقدسة بفلسطين، ومؤسس رهبان الفرنسيسكان، إن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كان أول رئيس يحضر قداس عيد الميلاد عام 1995، وكان أجمل عيد .

وأضاف إبراهيم فلتس، خلال لقاء له لبرنامج “بيت للكل”، عبر فضائية “الأولى”، أن الرئيس السيسي يحضر القداس أيضا في مصر يوم 6 يناير، وهو يدل على الوحدة الوطنية الكبيرة في مصر.

وتابع إبراهيم فلتس، أن أجواء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الدول العربية ليست كالموجودة في دول العالم الأخرى.

وأشار مستشار حراسة الأراضي المقدسة بفلسطين، ومؤسس رهبان الفرنسيسكان إلى أن “عيد الميلاد في فلسطين هو عيد للكل”.