هل من يتزوج ليس من حقه بطاقة التموين؟.. إبراهيم عشماوي يطمئن الجمهور

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، حقيقة ما يتردد بشأن منع بطاقات التموين لمن يتزوج حديثا ومن لديه أكثر من طفلين.



قال ابراهيم عشماوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الجمعة، إنه لم يتغير شيئا حتى الآن، وهناك اكثر من سيناريو وطرح في هذا الأمر، مضيفا أن هناك من أسقط ما قيل في أكثر من حديث في هذا الشأن.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن كل ما تردد في هذا الشأن عار تماما عن الصحة، وهناك أكثر من طرح سيتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك دراسات قيد التنفيذ وأمام الرئيس السيسي.