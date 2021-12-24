عبد المنصف: لم أصل لقمة مستواي مع الاتحاد السكندري

يرى محمد عبد المنصف حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري أنه لم يصل لمستواه مع زعيم الثغر حتى الآن.

وقال محمد عبد المنصف في تصريحات عقب تحقيق الفوز على النادي المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم:" سعيد بالعودة للمشاركة مع نادي جماهيري مع تجربتي مع نادي الزمالك وأسعى لتقديم أفضل مستوى مع الفريق ولكن لم أصل لقمة مستواي حتى الآن ".

وأتم:" قد يكون هناك عدم توفيق في بعض المباريات السابقة ولكن أعد جماهير الاتحاد السكندري أن هذا الأمر لم يتكرر أمام الاندية الكبيرة مثل الاهلي والزمالك وبيراميدز كما فعلت مع الأندية السابقة.

وأكد محمد عبد المنصف أن الاتحاد السكندري لديه الرغبة في التواجد في المربع الذهبي لهذا الموسم من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر.

الاتحاد يفوز على المصري البورسعيدي 1-0 في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على منافسه، المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى الهدف الأول لفريقه في شباك المصرى البورسعيدى في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة الـ 12 ويحتل المركز السادس، بينما يتجمد رصيد المصري عند النقطة 13 في المركز الرابع.

وجاء تشكيل الاتحاد أمام المصرى كالأتي :

حارس المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: محمد عبد السلام، مورو، صبرى رحيل ، هشام صلاح.

الوسط: مروان عطية، سعيدو، خالد الغندور، بنجامين، كريم الديب.

الهجوم: مابولولو.