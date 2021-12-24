نشرة أخبار البرلمان | وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمصريين بالخارج.. 3 آلاف جنيه رسوم لإعادة عضوية الفنانين

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

حفظ أسرار الدولة والتخلص من التحرش.. برلمان 2021 يصدر 4 تشريعات مغلظة للعقوبات



وزيرة الهجرة : تدريب العمالة المصرية الراغبين في السفر للخارج



خلال 6 أشهر.. مشروع قانون لإنجاز القضايا المتراكمة في مكاتب وزارة العدل



إلزام الزوجين برعاية كبار السن في قانون المسنين الجديد



"النواب" يواجه وزير التعليم بـ 140 أداة رقابية و6 تشريعات على أجندة المجلس

تعرف على مصير المتهم حال عدم حضوره للتحقيقات.. تفاصيل

للفنانين.. 3 آلاف جنيه لإعادة العضوية و3% من قيمة العقد |مشروع قانون

اشتراك 100 جنيه وتعويض 100 ألف.. وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمصريين بالخارج