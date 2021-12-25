فاركو: هدفنا التواجد في وسط جدول الدوري هذا الموسم

تحدث عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو عن فوز فريقه اليوم على إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.



وقال عاطف حنفي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قدمنا مستوى مميزا ضد المصري ولكننا تعرضنا للخسارة، ونجحنا في مباراة اليوم ضد إيسترن كومباني في مواصلة الظهور بشكل جيد وأغلقنا على أنفسنا عقب مباراة المصري للتركيز على مواجهة اليوم والتوفيق كان يحالفنا ونجحنا في تحقيق فوز هام"



أضاف: "إدارة فاركو لم تحسم بشكل نهائي قرار تفعيل بند شراء محمد صبحي حارس الفريق المعار من الزمالك، ولكن القرار سوف يتم اتخاذه قبل نهاية الموسم وصبحي حارس مميز ومستقبل مصر خلال الفترة المقبلة"



وحول طموحات فاركو في الدوري هذا الموسم قال: "هدفنا تقديم أنفسنا بشكل جيد والتواجد في وسط الجدول هذا هدفنا الأساسي حتى لا نضغط كلا من اللاعبين أو الجهاز الفني نحن نريد الإعلان عن أنفسنا بشكل جيد فقط"



وأشار إلى أن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو قدم استقالته من تدريب الفريق في وقت سابق وكان يريد الرحيل ولكن الإدارة رفضت وأعلنت له بشكل واضح وصريح بقائه حتى نهاية الموسم للحفاظ على الاستقرار