المصري: تعرضنا لظلم تحكيمي ضد الاتحاد.. ودفعنا ثمن إهدار الفرص السهلة

شن كريم ذكري مدير الكرة بالنادي المصري هجوما على الأداء التحكيمي خلال مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري هذا الموسم.



وكان الاتحاد فاز على المصري بهدف دون رد في الجولة الثامنة من المسابقة المحلية هذا الموسم.



وقال كريم ذكري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الشوط الأول كنا أفضل نسبيا ولكننا أهدرنا فرصا في هذا الشوط وهذا كلفنا الخسارة"



أضاف: "استقبالنا للهدف جاء في وقت مبكر وهذا خلق نوع من التسرع بالنسبة لنا"



تابع: "المشاكل المادية طبيعية وتحدث في أي ناد بالعالم، الفترة الماضية شهدت عدم استقرار إداري ولكننا ومع دعم السيد محافظ بورسعيد سنعيد الأمور إلى نصابها الصحيح"



وواصل: "حددنا مطالبنا بشأن المراكز التي نريد تدعيمها وكذلك اللاعبين الراحلين ونأمل في تنفيذ تلك المطالب خلال الفترة المقبلة"



وحول الأداء التحكيمي قال: "الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة لنا لصالح أحمد علاء، وكذلك ركلة جزاء محمد عنتر تم إلغائها، تعرضنا لظلم تحكيمي واضح خلال مواجهة الاتحاد السكندري"



بالنسبة لواقعة طرد حمودي خلال مباراة فاركو قال: "الإعلام تناول الأمر من وجهة نظر فاركو فقط، لاعب فاركو قام بسب حمودي وحمودي رد على اللاعب وهو خارج الملعب، لذلك واقعة الطرد تمت خارج الملعب والبعض تحدث عن إعادة المباراة بلا داعي