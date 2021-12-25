الحكومة اليمنية: اعتراف الحوثيين باحتجاز الآلاف في موقع عسكري جريمة حرب

اعتبرت الحكومة اليمنية، الجمعة، اعتراف مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، باحتجاز آلاف الأسرى والمختطفين في أحد المواقع العسكرية بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، جريمة حرب، وانتهاك للمواثيق الدولية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمّر الإرياني، إن ”اعتراف مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران باحتجاز ثلاثة آلاف من الأسرى والمختطفين في أحد المواقع العسكرية بالعاصمة المختطفة صنعاء، جريمة حرب، ودليل إدانة على استمرارها في استخدام المدنيين بمن فيهم الأسرى المختطفين، دروعا بشريا في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية“.

وحمّل الإرياني، مليشيات الحوثيين، المسؤولية الكاملة عن سلامة الآلاف من المختطفين من قيادات الدولة والسياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء وأسرى الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، ”الذين يعانون ظروفا سيئة وتعرض حياتهم للخطر عبر تجميعهم بالآلاف في معتقلات غير قانونية مستحدثة في مواقع عسكرية“.

وطالب الوزير اليمني، ”المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة بإدانة هذه الجريمة النكراء والضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استخدام الأسرى المختطفين دروعا بشرية، والتنفيذ الفوري لاتفاق السويد بخصوص تبادل الأسرى والمختطفين كافة على قاعدة (الكل مقابل الكل) دون قيد أو شرط“.

وأعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهدافها معسكر الأمن المركزي بصنعاء، بـ7 ”ضربات موجعة“، أدت إلى تدمير 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة المخزنة في المعسكر.