أحمد حاتم يحتفل بعيد ميلادة الـ 34

احتفل الفنان احمد حاتم بعيد ميلادة ال 34عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشر أحمد حاتم صورة جديدة و علق قائلا : 34 years old ❤️🙏🏻

Merry christmas

و كان اخر اعمال احمد حاتم "أنا وهى" هو التعاون الرابع بين الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم، حيث قدما فيلم “قصة حب”، وفيلم “الغسالة”، ومسلسل “حلوة الدنيا سكر”.

تفاصيل مسلسل أنا وهى

مسلسل “أنا وهي” ينضم لمجموعة المسلسلات المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى كوميدى.

وتجسد هنا الزاهد وأحمد حاتم دوري شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفان على بعضهما وتبدأ قصة حب بينهما.

مسلسل "أنا وهى"، تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأشرف عبد الباقى، وميرهان حسين، وعارفة عبد الرسول، إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف.

ومن الأعمال المنتظر عرضها لـ حاتم قريباً في دور العرض السينمائية بعد عرضه أول مرة في مهرجان الجونة، فيلم قمر 14 للمخرج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، غادة عادل وبيومي فؤاد، ويصور حاتم حالياً فيلم عاشق مع أسماء أبو اليزيد.