عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حاتم يحتفل بعيد ميلادة الـ 34

صدى البلد

احتفل الفنان احمد حاتم بعيد ميلادة  ال 34عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشر أحمد  حاتم صورة جديدة و علق قائلا :   34 years old ❤️🙏🏻
Merry christmas 

الجمهور يتغزل في أحمد حاتم عبر إنستجرام

من الموبايل للتلفزيون..اليوتيوبر محمود السيسي يشارك في عمل فني جديد مع أحمد حاتم

 

و كان اخر اعمال احمد حاتم "أنا  وهى" هو التعاون الرابع بين الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم، حيث قدما فيلم “قصة حب”، وفيلم “الغسالة”، ومسلسل “حلوة الدنيا سكر”.

 

تفاصيل مسلسل أنا وهى 
مسلسل “أنا وهي” ينضم لمجموعة المسلسلات المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى كوميدى.

وتجسد هنا الزاهد وأحمد حاتم دوري شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفان على بعضهما وتبدأ قصة حب بينهما.

مسلسل "أنا وهى"، تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأشرف عبد الباقى، وميرهان حسين، وعارفة عبد الرسول، إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف.

 

ومن الأعمال المنتظر عرضها لـ حاتم قريباً في دور العرض السينمائية بعد عرضه أول مرة في مهرجان الجونة، فيلم قمر 14 للمخرج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، غادة عادل وبيومي فؤاد، ويصور حاتم حالياً فيلم عاشق مع أسماء أبو اليزيد.

احمد حاتم عيد ميلاد احمد حاتم أخبار أحمد حاتم اعمال احمد حاتم

ترشيحاتنا

فاروق الباز: تلسكوب جيمس تكلف 10 مليار دولار وقادرعلى تصوير الكون

عمرو عبد الحق يكتسح انتخابات نادي النصر لدورة جديدة

أحمي نفسك خلال موسم الأعياد.. الصحة تقدم 6 طرق فعالة لمنع الاصابة بـ كورونا

رسميا.. جالاتا سراي يخطر الزمالك بتفعيل بند شراء مصطفى محمد

التموين: 11 مليار جنيه تحملتهم الدولة فرق ارتفاع سعر القمح عالميا

الحكومة اليمنية: اعتراف الحوثيين باحتجاز الآلاف في موقع عسكري جريمة حرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

الأرصاد تحذر من الطقس ليلا وتقلبات جوية في هذا التوقيت | فيديو

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

الإمارات.. قرار جديد بشأن دخول إمارة أبوظبي

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

هل يجوز للخاطب مسك يد مخطوبته لوضع الشبكة بها؟.. الإفتاء تحدد الشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حنان ترك تعلن إصابتها وأسرتها بكورونا.. لماذا يهاجمها نجوم الفن قبل الكريسماس؟

فريد وغريب.. أفضل 20 مهرجان حول العالم

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى والبداية من قنا.. إنشاء «مكتبات حياة كريمة» فى محافظات الصعيد

بالأمر المباشر.. ما سر استبدال إسماعيل ياسين بـ عبد المنعم إبراهيم في فيلم سكر هانم؟

فيديو

بيبصوا على جسمي.. من هي دينا حسين صاحبة الفيديو المسيء للفنانات "فيديو"

ندمت على أفعالي وفكرت اتحجب.. تصريحات نارية لـ غادة عبد الرازق |فيديوجراف

عقوبة الغش.. حبس وغرامة وحرمان من الامتحانات لطلاب المدارس والجامعات “فيديو”

ليلى علوي تهني قراء صدى البلد بالكريسماس: أتمنى السلام يعمّ العالم |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ