الصين تشدّد الرقابة على الاكتتابات الخارجية لشركاتها المحلية

تخطط الصين لتشديد الرقابة على مبيعات الأسهم الخارجية للشركات المحلية، وحظر تلك التي قد يُشكل إدراجها تهديداً على الأمن القومي.

وبحسب تقرير عبر وكالة “اقتصاد الشرق”، فسيتعين على جميع الشركات الصينية التي تسعى لإجراء طرح عام أولي ومبيعات إضافية للأسهم في الخارج التسجيل لدى "هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية"، وفقاً لورقة استشارية صدرت في وقت متأخر من يوم الجمعة.

بموجب المقترحات، تُمنع الشركات التي يمكن أن تهدد إدراجاتها الخارجية الأمن القومي من بيع الأسهم، وتخضع الشركات التي تثير أنشطتها مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني لمراجعات أمنية.

وقالت اللجنة إن "تحسين الرقابة على الشركات المدرجة في الخارج يأتي على خلفية فتح أسواق رأس المال، وتهدف اللوائح إلى تسهيل تنمية أكثر صحية واستدامة وطويلة الأجل". وأضافت اللجنة في بيانها أن "توجه الانفتاح لا يزال سليماً".

وستكون التغييرات أحدث خطوة من قبل حكومة الرئيس، شي جين بينغ، يُتخذ فيها إجراءات صارمة تجاه عمليات الإدراج الخارجية بعد الاكتتاب العام الأوّلي لشركة "ديدي غلوبال" العملاقة في نيويورك، التي مضت قدماً فيه على الرغم من مخاوف الجهة التنظيمية.

منذ ذلك الحين، تحركت السلطات لوقف تدفق الشركات الساعية إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، وأغلقت المسار الذي ولَّد مليارات الدولارات لشركات التكنولوجيا وداعميها في وول ستريت.

جاء إدراج "ديدي" في الولايات المتحدة في الوقت الذي كان فيه شي يبحث عن طرق للسيطرة على الكم الهائل من البيانات التي يحتفظ بها عمالقة التكنولوجيا في الصين، وذلك جزئياً لضمان توزيع الحزب الشيوعي الحاكم الثروة إلى ما هو أبعد من دائرة صغيرة من أصحاب المليارات - وهي حملة تهدف إلى خلق "الرخاء المشترك".

تردد صدى التدقيق التنظيمي الصيني المتشدد في تحركات في الولايات المتحدة. إذ أوقفت "هيئة الأوراق المالية والبورصات" الاكتتابات الأولية المعلقة للشركات الصينية حتى يتم الكشف الكامل عن المخاطر السياسية والتنظيمية، محذرة المستثمرين من أنهم قد لا يدركون أنهم في الواقع يشترون أسهم الشركات الوهمية بدلاً من حصص مباشرة في الأعمال التجارية.

وقالت الهيئة التنظيمية الصينية إنه سيتم أيضاً حظر الشركات المنخرطة في نزاعات كبيرة في الوطن حول الأصول أو التكنولوجيا الأساسية من الإدراج في الخارج.

ستطلب هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية أيضاً من الشركات في قطاعات معينة الحصول على موافقة من هيئات رقابة الصناعة قبل التسجيل مع منظم الأوراق المالية.

سيسمح للشركات التي تستخدم ما يسمى بهيكل "كيانات المصالح المتغيرة" (VIE) بمتابعة الاكتتابات الأولية في الخارج بعد استيفاء متطلبات الامتثال، وفق ما ذكرته هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وتسعى الهيئة للحصول على الرأي العام بشأن مسودة القواعد حتى تاريخ 23 يناير.