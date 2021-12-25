عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدين العام التونسي يرتفع إلى 81.5% في نهاية أكتوبر

الدين العام التونسي
الدين العام التونسي يرتفع

قالت وزارة المالية التونسية إن الدين العام المستحق على البلاد ارتفع إلى حوالي 102.2 مليار دينار تعادل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر 2021، بزيادة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

وأظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء 21 ديسمبر، أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام القادم لخفض العجز المالي.

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

ربع جنيه.. ماذا فعلت الـ25 قرشاً بجيل الثمانينات والتسعينيات ؟| نوستاليجا

وبحسب الوثيقة تتوقع الحكومة التونسية أن تعزز تلك الإجراءات إيراداتها بنحو 3.5 مليار دينار، ما يُعادل 1.22 مليار دولار.

وأظهرت الوثيقة أن تونس تخطط أيضًا لخفض عجز الميزانية إلى 7.7% في عام 2022 من 8.3% في عام 2021، وأن النمو الاقتصادي سينخفض إلى 2.6% من 2.8% متوقعة هذا العام.

ذكرت وزارة المالية التونسية أن الدين الخارجي بلغ حوالي 62 مليار دينار ما يُعادل 49% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي حوالي 40.2 مليار دينار ما يُعادل 32% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت إن تكلفة خدمة الدين بلغت 11.3 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من 2021.

الحكومة التونسية النمو الاقتصادي أسعار الوقود الدين الخارجي نمو الاقتصاد

ترشيحاتنا

يفتتح قريبا .. محور ديروط الحر شريان حياة جديد لـ أسيوط : حلم تحقق في عهد السيسي

مواعيد مباريات اليوم السبت 25 - 12 -2021 أبرزها الزمالك وغزل المحلة

سلوي عثمان: شعرت بالخضة من يسري نصر الله ..وحسيت أنى أول مرة أمثل فى "منورة بأهلها"

ما هي البركة في سورة البقرة ؟.. سبب لـ13 رزق

العملاق البافاري يكشف عن تفاصيل جديدة لـ I4 و IX موديل 2022

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان مراسم الصلح بين آل "جريس والشكالوة" و"عتمان"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى إش إش تدافع عن ابنتها ماهيتاب ماجد المصرى بعد طرد بعض الحاضرين من حفل زفافها

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

الأرصاد تحذر من الطقس ليلا وتقلبات جوية في هذا التوقيت | فيديو

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان مراسم الصلح بين آل "جريس والشكالوة" و"عتمان"

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

مفاجأة مدوية.. على معلول رفض المشاركة أمام مصر بكأس العرب لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

رجل يبلغ الشرطة عن والديه بتهمة قتل شقيقه.. ومفاجأة عند وصول الدورية

اطلبوا اللقاح ولو في الهند.. ممرضة تمتطي الجمل لتطعيم سكان القرى ضد كورونا|صور

فى عيد ميلاد غادة عادل.. انفصلت عن والد أولادها بعد 20 عاماً.. وسر تجنب الحديث عن شمس البارودي

فيديو

بيبصوا على جسمي.. من هي دينا حسين صاحبة الفيديو المسيء للفنانات "فيديو"

ندمت على أفعالي وفكرت اتحجب.. تصريحات نارية لـ غادة عبد الرازق |فيديوجراف

عقوبة الغش.. حبس وغرامة وحرمان من الامتحانات لطلاب المدارس والجامعات “فيديو”

ليلى علوي تهني قراء صدى البلد بالكريسماس: أتمنى السلام يعمّ العالم |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ