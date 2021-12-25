وزير الصحة التونسي: الوضع الوبائي لكورونا "جيد" وهناك ارتفاع طفيف في الإصابات

قال وزير الصحة التونسي علي مرابط اليوم الجمعة إن الوضع الوبائي جراء انتشار فيروس كورونا في تونس "جيد" ولكن هناك ارتفاع طفيف في عدد الإصابات والمقيمين في المستشفيات.



وأضاف مرابط - في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" - أن عمليات التلقيح لا تسير بشكل جيد خاصة وأنه تم تلقيح ثلاث أرباع الفئة التي تتجاوز 40 سنة فقط وهو رقم ضعيف.



وأبرز الوزير أن 65 بالمائة ممن استكملوا التلقيح تتجاوز أعمارهم 18 سنة و32 بالمائة فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، في حين لا تتجاوز نسبة من استكملوا التلقيح من الفئة 12-14 سنة واحد بالمائة.



وأشار إلى أن الوضع العالمي جراء انتشار فيروس كورونا مقلق وحرج خاصة بعد ظهور المتحور "أوميكرون"، موضحا أن هذا المتحور سريع الانتشار ويمس الأطفال، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالات وفيات في صفوف الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية.