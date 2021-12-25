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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبري رحيل عن مباراة المصري: فوز معنوي صعب .. فيديو

صبرى رحيل
صبرى رحيل

أكد صبرى رحيل نجم فريق الاتحاد السكندرى أن سيد البلد كان بحاجة الى تحقيق الفوز فى مباراة المصري البورسعيدي.

 

كان فريق زعيم الثغر بقيادة  حسام حسن حقق فوزا هاما على نظيره فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

 

قال صبري رحيل عبر تصريحات تليفزيونية : مباراة صعبة أمام منافس

 قوى بحجم فريق المصري البورسعيدي فى المسابقة المحلية ويعتبر فوز معنوي كبير تحت قيادة المدرب التونسي معين الشعباني.

 

أضاف: نعلم أن هناك أخطاء صدرت فى مباراة المصري لكن سنعمل جاهدين على تصحيح تلك الأخطاء وتنفيذ تعليمات حسام حسن المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

 

كريم ذكرى يشن هجوما على الحكام

كان كريم ذكري مدير الكرة بالنادي المصري شن هجوما على الأداء التحكيمي خلال مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري هذا الموسم.


وكان الاتحاد فاز على المصري بهدف دون رد في الجولة الثامنة من المسابقة المحلية هذا الموسم.


وقال كريم ذكري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الشوط الأول كنا أفضل نسبيا ولكننا أهدرنا فرصا في هذا الشوط وهذا كلفنا الخسارة"


أضاف: "استقبالنا للهدف جاء في وقت مبكر وهذا خلق نوع من التسرع بالنسبة لنا"


تابع: "المشاكل المادية طبيعية وتحدث في أي ناد بالعالم، الفترة الماضية شهدت عدم استقرار إداري ولكننا ومع دعم السيد محافظ بورسعيد سنعيد الأمور إلى نصابها الصحيح"


وواصل: "حددنا مطالبنا بشأن المراكز التي نريد تدعيمها وكذلك اللاعبين الراحلين ونأمل في تنفيذ تلك المطالب خلال الفترة المقبلة"


وحول الأداء التحكيمي قال: "الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة لنا لصالح أحمد علاء، وكذلك ركلة جزاء محمد عنتر تم إلغائها، تعرضنا لظلم تحكيمي واضح خلال مواجهة الاتحاد السكندري"


بالنسبة لواقعة طرد حمودي خلال مباراة فاركو قال: "الإعلام تناول الأمر من وجهة نظر فاركو فقط، لاعب فاركو قام بسب حمودي وحمودي رد على اللاعب وهو خارج الملعب، لذلك واقعة الطرد تمت خارج الملعب والبعض تحدث عن إعادة المباراة بلا داعي

 

 

 

 

صبري رحيل الاتحاد السكندري المصري البورسعيدي حسام حسن معين الشعباني الدوري الممتاز

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