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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اطلبوا اللقاح ولو في الهند.. ممرضة تمتطي الجمل لتطعيم سكان القرى ضد كورونا|صور

جمل
جمل

نشر وزير الصحة الاتحادي في الهند «مانشوخ مندافيا» صورة مؤثرة للغاية على تويتر تظهر فيها ممرضة رعاية صحية تركب جمل من أجل المساهمة في تطعيم سكان القرى.

 

تمتطي الممرضة الجمل إلى قرية في راجستان في الهند للمساهمة في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، هذه الصورة هي مثال جيد على مدى جدية الحكومة المركزية في الوصول إلى آخر شخص في البلاد للتطعيم.

 

في غضون ذلك، أبلغت وزارة الصحة ورعاية الأسرة يوم الخميس أن تغطية التطعيمات ضد فيروس كورونا COVID-19 في الهند قد تجاوزت 140.24 كرور روبية.

 

وقالت وزارة الاتحاد: "تجاوزت تكلفة التطعيمات ضد فيروس كورونا في الهند 140.24 كرور روبية (1.40.24.47.922) اليوم. تم إعطاء أكثر من 51 ألفًا (51.73.933) جرعة لقاح حتى الساعة 7 مساءً أمس.

 

في غضون ذلك، سجلت الهند 122 حالة إصابة بمتغير أوميكرون Omicron المتحور الجديد لفيروس كورونا في غضون 24 ساعة، وهو أعلى معدل حتى الآن.

 

مما أسهم في ارتفاع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 358، تعافى 114 منهم وفقًا لبيانات وزارة الصحة الاتحادية المحدثة أمس الجمعة.

 

والتي أكدت اكتشاف 358 حالة من حالات Omicron Covid في 17 ولاية ومنطقة اتحادية حتى الآن.

 

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