ألف شكر.. عمرو عبدالحق يعلق بعد انتخابه رئيسا لنادي النصر

اكتسح الدكتور عمرو عبد الحق وقائمته انتخابات نادي النصر التي أقيمت مساء الجمعة للدورة الانتخابية 2021 - 2025.

وحسم عمرو عبد الحق منصب الرئاسة لدورة جديدة مع فوز قائمته بجميع المناصب في انتخابات نادي النصر.

وقال عمرو عبدالحق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: الف شكر لاعضاء نادى النصر على ثقتهم بقائمتى بالكامل وهارد لاك للمرشحين الذين لم يحالفهم النجاح واتمنى من لديه الرغبه منهم فى التعاون مع مجلس الإدارة أن يتجاوز مرحلة الانتخابات وينضم لنا بفكره ومجهوده لنواصل عملنا لخدمة أعضاء النادي العظماء ...مليون تحية لأطفال النادى.

وفاز في الرئاسة الدكتور عمرو عبد الحق وفي منصب النائب فاز أشرف لطفي جرجس وفي منصب أمين الصندوق فاز حسن محمد إسماعيل.

وفي العضوية فوق السن فاز كلا من إبراهيم المرعشلي وأحمد الأحمر والمستشار أحمد حمدي ورامي خليل ومحمد مدبولي ومصطفى رسمي. وفي العضوية تحت السن فاز كلا من أحمد علي حسام ورامي هاني أمين وندى حسن.

وحضر الانتخابات ما يقرب من ٧٥٠٠ عضو بالجمعية العمومية و أدلوا بأصواتهم فى 30 لجنة انتخابية تحت إشراف قضائى كامل برئاسة ثلاثة من كبار المستشارين و 25 قاضى بواقع قاضى لكل لجنة.

ويبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت 36271 عضواً من بين أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراكات ويتطلب حضور 2500 عضو لاكتمال النصاب القانوني واعتماد نتيجة الانتخابات.

البرنامج الإنتخابي

ويشتمل البرنامج الانتخابي لقائمة النصر برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق على استمرار التطوير الرياضي والانشائي وإنشاء حمام سباحة جديد للأعضاء فقط لاستخدامه فترة حرة من الساعة 10 صباحا حتي الساعة 8 مساءا وإنشاء صالتين للألعاب القتالية أعلى أرابيسك وإنشاء صالة للتنس الطاولة والبلياردو أعلى أرابيسك وانشاء قاعة مغلقة لخدمة أعضاء السباحة والمعرض والتعاقد مع المنشآت الصحية من معامل الاشعة والتحاليل والمستشفيات والصيدليات للحصول على تخفيضات خاصة للأعضاء .



كما يشمل البرنامج انشاء قاعة لكبار السن بمنطقة توشكي وانشاء مركز تأهيل طبي وعلاج طبيعي لخدمة أعضاء النادي والفرق الرياضية وانشاء غرف خلع ملابس متعددة لخدمة منطقة ملاعب كرة السلة وكرة القدم وانشاء غرف خلع ملابس متعددة لخدمة ملاعب الكرة الطائرة وكرة اليد والتنس وانشاء منطقة الكشافة وتطوير مسجد النادي وتطوير مجمع الاسكواش وتحديث المبني الاجتماعي وقاعات جلوس الأعضاء وقاعات الاجتماعات وتطوير منطقة جلوس الأعضاء ومنطقة صحن النادي وتطوير منطقة وملاعب وجلوس الأعضاء خلف ملعب كرة القدم الرئيسي وتطوير حمام السباحة التدريبية وحمام سباحة الأطفال وتغيير أرضية مضمار الجري وتحديث صالات الألعاب القتالية الحالية وإعادة تطوير مناطق ملاهي الأطفال وتطوير صالة الجمباز القديمة امام ملعب الكرة الخماسي وتشجيع الأعضاء علي ممارسة الرياضة من خلال إقامة دوريات في معظم الألعاب اسوة بدوري كرة القدم الحالي من خلال قطاع الرياضة للجميع لكل الاعمار السنية والحفاظ علي جميع الألعاب الرياضية واستمرارها ودعم الألعاب الرياضية الجديدة وفقا لمتطلبات الأعضاء والتوسع في نشاط الألعاب الرياضية لذوي القدرات الخاصة وتكثيف الندوات الثقافية والعلمية والرياضية مع ابرز شخصيات المجتمع ووضع برامج خاصة للرحالات الدائمة ومصيف النادي السنوي والاستمرار في الدفاع عن حقوق النادي والأعضاء في الدعوة القضائية المرفوعة ضد هيئة المجتمعات العمرانية لاستلام الأرض المخصصة للفرع الجديد والالتزام بقرار التخصيص الصادر بتاريخ 2 /10 /2019 ورفض الزيادة المالية التي تخالف قرار التخصيص حماية لحقوق مكتسبات أعضاء النادي .